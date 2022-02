Assosistema Confindustria: "Soddisfazione per tavolo tecnico al Mise sui dpi e dm"

Roma, 21 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Il dl Festività, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede l'istituzione presso il ministero dello Sviluppo economico di un tavolo per la pianificazione degli interventi di fornitura dei dispositivi medici (dm) e di protezione individuale (dpi). Al tavolo prenderanno parte il ministero della Salute, l?Istituto superiore di sanità e le associazioni dei produttori di dm e dpi, tra cui Assosistema Confindustria con la sua sezione safety.

Claudio Galbiati, presidente della sezione Safety di Assosistema Confindustria che rappresenta i produttori e distributori dei dispositivi di protezione individuale (dpi), commenta: "Si tratta di un grande successo per tutto il comparto, nonché per il Sistema Paese, che vede in questo modo arricchirsi il dialogo tra le istituzioni e il tessuto produttivo italiano con una finalità unica: quella di avviare una pianificazione strategica di acquisto dei DPI utile a contenere i picchi futuri e a far trovare l?Italia finalmente pronta davanti ad eventuali emergenze?.

?Abbiamo lavorato - continua Galbiati - fin dall?inizio della pandemia mettendoci a completa disposizione della struttura commissariale e delle istituzioni per far fronte all?emergenza sanitaria dovuta al Covid, fornendo competenza tecnica e capacità produttiva sul tema specifico delle ffp2 e di tutti i dpi indispensabili alla protezione dal contagio. Questo risultato conferma la qualità e l?utilità della nostra interlocuzione a beneficio di una maggiore sicurezza per tutti?.

?Come associazione e come produttori di dpi - prosegue Galbiati - siamo pronti a fornire tutto il supporto tecnico possibile al tavolo del Mise con l?auspicio di non trovarsi più, come avvenuto nei due anni precedenti, ad un acquisto fatto sull?onda dell?emergenza e senza nessuna logica dei facciali filtranti, acquistati, tra le altre cose, per circa il 90% dalla Cina con l?unica attenzione al prezzo più basso, senza considerare la qualità del prodotto e la reale disponibilità del prodotto?.

?Il tavolo tecnico - precisa Galbiati - dovrà però fornire chiare indicazioni al commissario straordinario o comunque al governo su come costruire un modello di acquisto corretto evitando di incorrere nei soliti errori che ben conosciamo e che continuano a penalizzare le aziende serie che producono facciali filtranti, molte delle quali hanno anche utilizzato i soldi pubblici per riconvertirsi alla produzione di dpi e dm".

"Con una logica - avverte - che preveda anche delle scorte strategiche da tenere pronte in caso di emergenza?.