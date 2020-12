Auto: Segugio.it, tornano a contrarsi mercato nuovo, usato e premi Rc

Roma, 14 dic. (Labitalia) - Segugio.it, leader nella comparazione assicurativa in Italia, ha svolto un’analisi per confrontare gli effetti della prima e seconda ondata Covid-19 su immatricolazioni, passaggi di proprietà e premio rc medio per auto e moto. Nel corso della prima ondata Covid, il mercato del nuovo e dell’usato si è praticamente azzerato in marzo-aprile. Parallelamente i premi rc auto si sono ridotti significativamente (-7,6% in marzo, -6,5% in aprile), anche se in maggio si è avuto un netto recupero (+10,7%).

Nei mesi successivi il mercato auto si è progressivamente ripreso. A settembre il mercato dell’usato è cresciuto del 14% e quello del nuovo è cresciuto del 9,8%, anche grazie agli incentivi messi a disposizione dal governo nei mesi estivi.

Con l’arrivo della seconda ondata, il mercato del nuovo, dell’usato e i premi rc auto sono tornati a contrarsi, ma con un’intensità molto inferiore rispetto alla prima ondata.

Relativamente alle moto si nota che nei mesi di marzo e aprile, corrispondenti alla prima ondata Covid, le immatricolazioni e i passaggi di proprietà sono crollati. Allo stesso tempo i prezzi per la rc moto sono calati del 12,4% e del 12,9% rispettivamente a marzo e aprile, con un successivo aumento del 7,7% a maggio.

Nei mesi estivi il mercato delle moto è cresciuto notevolmente con picchi del 41,4% sul nuovo ad agosto e del 37,7% sull’usato a giugno.

La seconda ondata ha colpito in misura inferiore il mercato delle moto, che dopo un calo ad ottobre sul nuovo, ha chiuso il mese di novembre in crescita, con un +18,7% sul nuovo e un +9,9% sull’usato, mentre i premi rc sono lievemente aumentati, 4,4%, ad ottobre.