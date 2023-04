Banche, Gianni Letta: "Nattino 5 generazioni con valori al servizio del lavoro"

Roma, 20 apr. (Labitalia) - "I Nattino hanno vissuto più in Borsa che a casa. Nel titolo 'Borsa e valori' c'è la differenza tra queste generazioni e gli altri. I Nattino hanno lavorato in Borsa in 5 generazioni di vite, mettendo i valori al servizio del lavoro. I loro valori sono la serietà, la disciplina, la lealtà,la correttezza, il dovere, l'impegno, il lavoro, la sobrietà, la riservatezza e la fiducia". A dirlo Gianni Letta intervenendo alla presentazione del libro di Giampietro Nattino, 'Borsa e Valori. Storia della Finnat dall'Ottocento ai giorni nostri'.

"Il libro di Giampietro Nattino - spiega - non è più un storia personale, ma uno spaccato dell?Italia raccontato in maniera seria, con testimonianze di prim?ordine perché è un protagonista".

"Il racconto - continua - parte da lontano da quando credeva che il mercato fosse quello rionale di via Donatello, poi la scuola al Massimo, la Laurea in Economia e commercio alla Sapienza e consigliere di amministrazione di Condotte come prima esperienza di lavoro e lì fu tentato di fare l?ingegnere e l?architetto". Gianni Letta ripercorre tutte le vicissitudini di Giampietro Nattino ricordando che "dietro agli episodi si ritrova il filo della storia italiana".