Barbara Garofoli: “La nuova campagna Humangest con Victoria Cabello parla a tutti”

(Milano, 5 Maggio 2023) - Il format scelto da SGB Humangest, con lo slogan ?La differenza è nel talento?, parla seriamente di lavoro con un linguaggio pop

Milano, 5 Maggio 2023 - ?Viviamo in un momento storico complesso e denso di interrogativi, in particolare per tutti coloro che, per la prima volta, si interfacciano con il mondo del lavoro e cominciano a cercare un impiego?, commenta Barbara Garofoli, Amministratore Delegato di Humangest.

Dubbi, incertezze, curiosità e molte domande, spesso inascoltate, sono il punto di partenza della campagna marketing 2023 targata Humangest ? l?Agenzia per il Lavoro del Gruppo SGB ? per riflettere sulle tematiche più calde che interessano il settore, le aziende che offrono opportunità di carriera e i talenti sul mercato.

Oltre ad uno spot di 15?? con Victoria Cabello ? che andrà in onda per tre mesi sui principali canali tv, radio e digital ? l?elemento più innovativo della campagna è il format Nice Job, condotto dalla stessa Victoria. Si tratta di un talk dal tono ironico e irriverente che, grazie al confronto con volti noti del mondo dello spettacolo, vuole offrire spunti e riflessioni inerenti alle fasi e all?atteggiamento necessari per avere una carriera di successo.

In onda con la prima puntata a partire da venerdì 21 aprile ? sui canali social del Gruppo SGB Humangest ? Nice Job si propone di affrontare tematiche attuali provenienti dal mondo del lavoro con una chiave di lettura fuori dagli schemi, immaginando di ricostruire il curriculum dei personaggi ospiti.

?Abbiamo dato il via ad una campagna marketing con la quale ci poniamo l?obiettivo di raggiungere un pubblico ampio e diversificato, andando ad incrementare la visibilità del nostro brand. Vogliamo invitare sia i singoli che le aziende a consolidare e stringere nuovi rapporti con Humangest e lo facciamo attraverso i media più attuali ed efficaci? ? sottolinea Barbara Garofoli. ?È la conferma della dedizione con cui, anno dopo anno, ci impegniamo per coinvolgere le persone ? in questo caso sia interne che esterne al nostro team ? per promuovere un ambiente di lavoro orientato all?ascolto e alla fiducia reciproca, al fine di valorizzare il talento di ciascuno?.

La crescita personale, resa possibile sia dalle aspirazioni e competenze personali, che dalle iniziative interne e i servizi offerti di formazione continua, rappresenta uno dei punti cardine della filosofia di Humangest, che mette al primo posto il valore del capitale umano.

?Lavoro e talento sono un binomio imprescindibile e con Humangest abbiamo esplorato questo tema attraverso un linguaggio pop che mi assomiglia molto?, afferma la stessa testimonial Victoria Cabello.

Conclude Barbara Garofoli: ?Non a caso, ?La differenza è nel talento? è il nuovo claim legato alla campagna e racchiude gli obiettivi che portano il team Humangest a lavorare con passione, ogni giorno, con lo scopo di dare valore a ciascun talento, prendersene cura e far fiorire le sue potenzialità?.

