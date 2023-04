Barge (Boehringer Ingelheim Italia), 'avvicinare più giovani con corrispondenza valori'

Milano, 27 apr. (Adnkronos/Labitalia) - "Siamo un'azienda farmaceutica tedesca, e siamo presenti con mille persone con due stabilimenti a Bergamo e Padova. Quando ho iniziato a lavorare io non si parlava di employer branding, tutto si basava su che retribuzione ti offro. Oggi per raggiungere le generazioni più giovani la nostra comunicazione deve puntare a verificare tu cosa vuoi fare e se i tuoi valori corrispondono ai nostri". Così Antonio Barge, head of human resources Boehringer Ingelheim Italia, intervenendo al phygital talk di apertura dell' 'Employer branding forum 2023', l'appuntamento italiano del social recruiting e candidate experience in corso a Milano, e di cui Adnkronos è Main Media Partner.

L'evento si sta tenendo al Phyd, in modalità 'phygital', con speaker e ospiti in presenza e pubblico collegato in live streaming su comunicazioneitaliana.tv. Nel corso del convegno di apertura, dal titolo 'Brand attrattivi per i job-seeker: perché il recruiting non può prescindere dall'employer branding', Barge ha sottolineato che "anche da noi c'è stata una revisione delle policy di employer branding. Nel ripensare la nostra strategia di racconto diamo voce ai nostri collaboratori e questo vuol dire non governare fino in fondo quello che i miei collaboratori raccontano della nostra azienda", ha concluso.