Bologna, 24 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Il cambio di passo di questo governo è stato riconoscere che investire in lavoro femminile significa investire in un incentivo di sviluppo complessivo. E' una riattivazione del sistema economico". Lo ha detto Elena Bonetti, ministro per la Famiglia e per le Pari opportunità, intervenendo al Festival del Lavoro in corso a Bologna.