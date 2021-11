Bontempo (Angcdl): 'Consulenti lavoro sempre un passo in avanti'

Roma, 26 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "Noi consulenti del lavoro non ci fermiamo, vogliamo essere sempre un passo in avanti, dobbiamo insistere sulle competenze e noi giovani in particolare dobbiamo sfruttare tutte le opportunità che abbiamo". Lo ha detto Fabrizio Bontempo, presidente Angcdl, l'associazione nazionale dei giovani consulenti del lavoro, che è intervenuto agli 'Stati generali dei consulenti del lavoro' al Palazzo dei Congressi a Roma, in occasione dei 50 anni dell'Enpacl, l'ente di previdenza dei consulenti del lavoro.

"Dobbiamo far fruttare sempre di più -ha continuato- le nostre competenze, rendendo centrale la nostra professione", ha concluso.