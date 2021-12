Bper sigla accordo con sindacati, 550 assunzioni e 300 stabilizzazioni

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Firmato "un importante accordo sindacale in Bper" con 550 assunzioni, 300 stabilizzazioni e 122 conferme di contratti di apprendistato a fronte di 1.100 uscite entro il 2030, tramite il Fondo di solidarietà di categoria. Ne ha dato comunicazione nella notte, con una nota, la Fisac Cgil.

Il segretario nazionale del sindacato, Giacomo Sturniolo e il coordinatore nazionale della sigla nel Gruppo Bper, Nicola Cavallini "esprimono soddisfazione - si legge nella nota - per l'accordo firmato dalla Fisac e dalle altre organizzazioni sindacali di categoria e sottolineano l'importanza di aver ottenuto, insieme alle assunzioni, con un impegno particolare per il sud e per le zone disagiate del Paese, un'armonizzazione dei trattamenti economici del personale di diversa provenienza, che valorizza l'impegno lavorativo prestato in questo periodo particolarmente difficile", conclude la nota.