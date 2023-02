Business care international award, in primo piano eccellenze italiane e internazionali

Roma, 15 feb. (Labitalia) - Un riconoscimento che Business care dedica alle eccellenze italiane e internazionali, che si sono distinte nel panorama globale in diversi settori: dall?editoria al business, dalla medicina al food, all?architettura e all?arte. E' il Business care international award 2023 che quest?anno il premio si terrà a Roma il 22 febbraio presso la Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati e a New York presso la sala Cerimonie del Consolato Generale d?Italia in Park Avenue.

?Il premio - spiega all'Adnkronos/Labitalia Massimo Veccia, presidente di Business care - è la massima espressione del lavoro di indagine e osservazione che Business care conduce costantemente alla ricerca delle best practices internazionali e di successo. Per farlo al meglio ci avvaliamo del fondamentale supporto e della collaborazione dei nostri partner. Aziende delle quali in molti casi, Business care è responsabile della comunicazione e delle pubbliche relazioni internazionali".

"Ricerca, valutazione, internazionalizzazione delle idee e dei talenti - commenta - sarebbero impossibili da sviluppare senza il sostegno dei nostri Partner e ovviamente senza il prezioso lavoro del nostro Staff in Italia negli Usa e in Francia. Due volte l?anno infatti, a Roma e a New York, vengono pianificate ed organizzate le 2 cerimonie di assegnazione del premio e presentati i personaggi premiati. Una menzione speciale per il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano che riceverà il premio dal presidente Massimo Veccia e dalla vice direttrice TG2 Mariarita Grieco".

"La sfida per le nuove generazioni - dice all'Adnkronos/Labitalia Alberto Milani, presidente Italy America chamber of commerce - nel promuovere il made in Italy internazionalmente si gioca oggi su tre aspetti principali: la rilevanza del messaggio, una strategia digitale adeguata e una logistica rinnovata a supporto. Alcuni valori intrinsechi del nostro dna rappresentano i mega trends attuali fra i quali la cura di se stessi nel rispetto della natura, la tradizione del Ben fatto, prodotti rassicuranti e ben confezionati. La Italy-America chamber of commerce di NY dal 1887 - ricorda - supporta e affianca le aziende Italiane all'estero nella penetrazione del mercato americano e nel successivo sviluppo. Saremo felici di celebrare a maggio insieme con Business care by Learn Italy le nostre eccellenze".

"La direzione Offerta Estero della Rai - spiega Fabrizio Ferragni, direttore offerta estero Rai - è convinta nella sua attività di promozione e sostegno del Sistema Italia, in tutti i suoi aspetti: culturali, economici e linguistici. E' una azione che portiamo avanti con i principali soggetti istituzionali e anche con chi come Business care by Learn Italy vanno verso il medesimo obiettivo. Questo vuol dire fare sistema , spingere nella stessa direzione con un soft power vincente".

"La Trend group Usa - sottolinea Andrea Di Giuseppe Fondatore Trend Group Usa - è al fianco delle attività culturali di Business care by Learn Italy. Il premio rappresenta un elemento di prestigio per riconoscere i meriti di chi promuove l'italianità nel mondo ed è per questo che la Trend Group ne é diventata partner. La Trend Group è da sempre in prima linea per alimentare progetti e iniziative volte alla valorizzazione del made in Italy in linea con l'agenda governativa italiana. Inoltre in occasione di questo premio abbiamo anche pensato di sponsorizzare le prime due borse di studio per i ragazzi italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero meritevoli".