Business care international award, sul podio personalità media business

Roma, 5 ott. (Labitalia) - Al via la presentazione ufficiale della V edizione del 'Business care international award 2023', presso la sala stampa della Camera dei Deputati a Roma il giorno 20 ottobre alle ore 18.00. Il premio verrà consegnato a 5 personalità e player globali del mondo dei media, del business e dell'eccellenza internazionale e come da tradizione, a un talento emergente, che quest'anno sarà Antonella Martino, membro dell?Association of american editorial cartoonists e candidata 2021 al premio Pulitzer nella categoria 'Visual cartooning'.

Il 'Business care international award 2023' si svilupperà lungo un percorso globale con 3 eventi principali e altri eventi correlati. Le Cerimonie di premiazione si terranno il 4 febbraio 2023 a New York e il 4 maggio 2023 a Roma e il 15 giugno 2023 a Milano. Altri partner del progetto sono Italy America chamber of commerce di New York, Row hotel times square - New York ristorante Ribalta Greenwich Village NYC.

"Un ringraziamento speciale - dice all'Adnkronos/Labitalia Massimo Veccia, presidente di Business Care by Learn Italy - va a Ita Airways e ai nostri supporting partner selezionati, ma un grande grazie va ai media partner Rai Italia, LaPresse, Radio24 de Il Sole 24 Ore, che hanno deciso di seguire questo percorso fatto di etica del coraggio e scoperta del talento insieme a noi". I relatori dell'evento, oltre al presidente Massimo Veccia, saranno Fabrizio Ferragni - direttore Rai offerta Estero, Maria Rita Grieco - vice direttore Rai2, Nicoló Mardegan head of Institutional relations Ita Airways e Marco Durante fondatore e presidente LaPresse spa. Un grazie particolare va al Gruppo Mediaset rappresentato da Monica Coggi che modererà l?incontro.