Castelli (Crédit Agricole Vita), ‘Innovazione va integrata, unico limite è immaginazione’

Milano, 3 ott. (Adnkronos) - ?Non possiamo essere sempre diffidenti nei confronti della tecnologia, è importante capirla e cercare di integrarla?. Lo dice all?Adnkronos Alessandro Castelli, direttore Hr e Comunicazione di Crédit Agricole Vita Assicurazioni, che recentemente ha avviato una sperimentazione su colloqui di lavoro nel metaverso e sta valutando di estenderne l?utilizzo ad altre aree aziendali. ?Penso che l?unico limite a questo potenziale sia sia l?immaginazione?, dice Castelli, anticipando che ?stiamo già cercando di capire se ci sono altri processi che possono essere testati e valutati, utilizzando questa nuova tecnologia?.

Il primo a cui pensa il direttore Hr e Comunicazioni riguarda proprio ?la mia area, che è la formazione?. Il metaverso consentirebbe di ?utilizzare un ambiente virtuale, che sia una perfetta ricostruzione dei nostri uffici e che faccia sentire immersi nella formazione che si sta facendo. Questo è importantissimo?.

La sperimentazione sui colloqui ?è solo l?inizio. Ne faremo delle altre: la nostra intenzione è quella di testare anche gli altri metaverso e di cercare di capire se è possibile estendere l'utilizzo del metaverso anche ad altre aree aziendali e ad altri processi aziendali?, dice Castelli, sottolineando come ?concetto chiave? quello di ?integrazione: bisogna capire ? spiega - come integrare queste tecnologie all'interno dei nostri processi aziendali. Non possiamo farlo, però, se prima non cerchiamo di capire di che tecnologia si tratta, come adattarla e applicarla, facendo delle prove?.