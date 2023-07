Cida Sardegna, nuovo consiglio per il triennio 2023-2026

Cagliari, 20 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Si è insediato il nuovo consiglio di Cida Sardegna per il triennio 2023-2026 con la designazione del nuovo segretario regionale Vito Meloni (Federmanager). Sono stati nominati consiglieri: Gian Luca Deriu (Manageritalia), Andrea Pala (FP-Cida), Giuseppe Iasiello (Cimo), Rosario Maria Ballatore (Sindirettivo), Luca Saba (Fenda).

?Il nuovo consiglio - dichiara Vito Meloni - intende riportare all?attenzione delle Istituzioni sarde il ruolo dei dirigenti pubblici e privati e il contributo che questi possono dare per il rilancio della Sardegna. In questo momento di forte criticità per l?economia dell?Isola, i manager possono dare un importante contributo per il raggiungimento degli obiettivi dei vari piani e in particolare del Pnrr, mettendo a disposizione delle Istituzioni professionalità, conoscenze e vision?.

?Il nostro coinvolgimento è fondamentale per gestire fenomeni di transizione del mercato del lavoro che portano a sfide importanti come digitalizzazione, sostenibilità e transizione ecologica. In queste sfide il tema delle competenze è centrale e noi siamo pronti a giocare da protagonisti?, conclude Vito Meloni.