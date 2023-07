Cigarini (Cinecittà World): "Al via Aqua World, prezzi invariati e divertimento"

Roma, 6 lug. (Labitalia) - ?Quest?estate i prezzi di voli, alberghi e spiagge sono aumentati in maniera vertiginosa. C?è una soluzione economica per godersi, con un abbonamento annuale da 59 euro, una vacanza divertente a due passi da casa: è Aqua World, il nuovo parco acquatico di Cinecittà World. Piscine, scivoli, ombrelloni e lettini sono tutti gratuiti ed inclusi nel biglietto o abbonamenti, con prezzi invariati dal 2019. Il fascino della Thailandia si è trasferito a Roma?. Così, con Adnkronos/Labitalia, Stefano Cigarini, ad di Cinecittà World, presenta l'evento di domani venerdì 7 luglio a Cinecittà World: aprono due nuove attrazioni acquatiche, gli scivoli Vortex e Boomerang, e inizia 'Stelle di Fuoco', campionato italiano di fuochi d?artificio, in programma dal 7 al 16 luglio.

Con l?inaugurazione di Vortex e Boomerang cresce quindi Aqua World, l?area acquatica del parco divertimenti del cinema e della tv di Roma, una vera e propria isola del divertimento, da godersi in costume da bagno, con 20mila metri quadri di spiagge, scivoli e piscine. L?incantata ambientazione della Thailandia ospita la Phuket Beach, il fiume lento paradiso e l?area vip con ombrelloni e cabanas. Il fascino del cinema si ritrova nella cinepiscina, la piscina cinematografica di 1700 mq, con un maxischermo incastonato nell?acqua: si fa il bagno mentre si assiste a spettacoli, film ed eventi sportivi. La zona relax offre lettini e ombrelloni gratuiti per i visitatori del Parco.

?Presentiamo due spettacolari scivoli di ultima generazione, da godersi in compagnia a bordo di gommoni biposto, che regalano sensazioni uniche -spiega Stefano Cigarini, ad di Cinecittà World-Vortex ci porta in un tubo ricco di effetti speciali e ad oscillare dentro grandi coni sospesi, mentre Boomerang ci fa vivere un tuffo nel vuoto prima in avanti e poi all?indietro?.

L?appuntamento è quindi per domani 7 luglio con 17 ore di intrattenimento no-stop. Il ricco programma della giornata prevede: i casting ufficiali del Grande Fratello, il live show di Antonino, fresco vincitore di Tale e Quale Show, con la sua ultima hit 'Roma d?estate'. E ancora il taglio del nastro con vip e personaggi dello spettacolo e, a seguire nella serata, l?esplosione di luci e colori di 'Stelle di Fuoco'. La 6° edizione del campionato italiano di fuochi d'artificio, vedrà sfidarsi ogni sera due dei più importanti pirotecnici d?Italia, con eliminazioni dirette, sino alla finalissima di domenica 16 luglio.

I due spettacoli, piro-musicale e piro-emozionale, previsti ogni sera esplodono una potenza di fuoco pari a 300.000 lampadine accese nel cielo, con altezze che raggiungono i 250 metri, visibili da oltre 10 km di distanza.

Il programma estivo di Cinecittà World offre ogni sabato sera il disco music 'Pool party black world evolution', per ballare a bordo piscina fino a mattina, le esibizioni degli artisti di Amici di Maria de Filippi: 2 luglio Cricca, 23 Wax, 6 Agosto Mattia. Tra gli altri eventi: 4 agosto Rhove, 8 agosto Valeria Altobelli, 11 agosto il concerto di Cristiano Malgioglio, 21 agosto i Righeira per i 40 anni di Vamos a la Playa, l?8 settembre Sean Paul e il 23 gli Eiffel 65. Programma completo degli eventi su www.cinecittaworld.it.