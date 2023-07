Codere rafforza strategia commerciale con ingresso di Sonia Carabante

Madrid, 20 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Codere, multinazionale leader nel settore del gioco in Europa e America Latina, ha annunciato oggi la nomina di Sonia Carabante come direttrice corporativa di strategia commerciale e progetti di business. Nella sua nuova posizione, Carabante riporterà direttamente all'amministratore delegato del gruppo, Gonzaga Higuero.

Con oltre 25 anni di esperienza internazionale e una profonda conoscenza del settore, Sonia Carabante apporta un prezioso valore nella compagnia. In passato, ha avuto un'eccezionale carriera in Cirsa, dove ha ricoperto vari incarichi, tra cui direttrice della customer intelligence, efficiency & productivity.

Laureata in Economia aziendale, con un Miba e una laurea specialistica in gestione aziendale, marketing e commercio estero, ha dimostrato la sua capacità di leadership in organizzazioni rinomate, come General Electric, dove è stata responsabile di Coe business intelligence e, più recentemente, come direttrice esecutiva di servizi corporativi presso il centro per le telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione della generalitat di Catalunya.

Questa incorporazione avviene in un momento strategico per Codere, in cui la società sta entrando in una nuova fase di consolidamento e di generazione del valore. Dalla sua posizione creata di recente, con una portata globale e che copre tutte le aree dell'organizzazione, Sonia Carabante guiderà l'esecuzione di importanti progetti di strategia commerciale, promuovendo così la crescita del gruppo.

Inoltre, supervisionerà e guiderà i progetti di efficienza, trasformazione e implementazione di strategie e progetti locali, apportando al team la sua vasta esperienza e le sue conoscenze specialistiche. Ricoprirà un ruolo chiave nella supervisione globale delle funzioni di marketing, Crm e prodotto, nel perseguimento dell'implementazione delle migliori pratiche in azienda.

Con questa nomina, Codere riafferma il suo impegno per l'eccellenza nella sua strategia aziendale e la sua determinazione a guidare la crescita e l'efficienza in tutte le aree dell'organizzazione. La leadership e l'esperienza di Sonia Carabante saranno pilastri fondamentali per il continuo successo dell'azienda nel competitivo mercato del gioco.