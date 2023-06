Commercialisti Roma, assegnate borse studio in memoria di Nicoletta Golisano e Fabiana De Angelis

Roma, 23 giu. (Labitalia) - L?Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma ha assegnato le tre borse di studio istituite in memoria di Nicoletta Golisano e Fabiana De Angelis. I sussidi, consegnati dai parenti delle due commercialiste rimaste vittime di una folle aggressione a colpi di pistola durante un'assemblea lo scorso dicembre, sono andati ai giovani professionisti under 30 Rachele Barbieri, Arianna Andrea Orieti e Francesco Baccarini. Il valore di ciascuna borsa di studio è pari alla quota di iscrizione al corso per la preparazione dell?esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, organizzato dalla Scuola Aldo Sanchini nell?ambito della Fondazione Telos.

La cerimonia è avvenuta nell?ambito del Galà 2023 dell'Odcec capitolino, andato in scena mercoledì 21 giugno a Palazzo Lateranense. L'evento ha registrato una straordinaria partecipazione di iscritti, con oltre 600 professionisti che hanno preso parte alla serata, tra cui il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e il vicesindaco di Roma, Silvia Scozzese.

Nel corso dell'evento, consegnate anche le targhe agli iscritti che hanno compiuto 25 e 50 anni di attività professionale. Premiati inoltre gli iscritti all?Odcec di Roma che si sono dedicati all'iniziativa "Commercialisti nelle scuole", che anche quest?anno ha riportato risultati positivi nell'ambito della promozione della legalità fiscale e dell?educazione finanziaria nelle istituzioni scolastiche.

Non sono mancati momenti più "leggeri" che hanno arricchito il Galà, come la premiazione dei vincitori del torneo di Padel che in questa edizione ha raggiunto il numero record di cento partecipanti.

Giovanni Battista Calì, presidente dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma, ha dichiarato: "Siamo estremamente soddisfatti del successo del Gala 2023. L?evento ha rappresentato un'importante occasione di incontro e di confronto per la nostra categoria professionale, oltre che di celebrazione per gli anni di impegno dei nostri iscritti e per il futuro della professione. Ringrazio le Autorità che hanno partecipato e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della serata. Lavoriamo affinché l?Ordine continui ad essere un punto di riferimento per la nostra città e sia sempre più riconosciuto il ruolo dei commercialisti nella società", ha concluso.