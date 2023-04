Conclusa prima edizione del Forum Employer Branding

Milano, 27 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Si è svolta quest?oggi la prima edizione del Forum employer branding, l?appuntamento di Comunicazione Italiana dedicato al social recruiting e alla candidate experience. Luogo di svolgimento dell?evento, Phyd in Milano, con 130 ospiti in presenza e oltre 200 collegati da remoto su www.comunicazioneitaliana.tv. Al centro delle numerose sessioni talk show, phygital speech e tavoli tematici della giornata, il tema della crisi del talento, cioè le difficoltà delle imprese ? a prescindere dalle dimensioni, dalla notorietà del brand, dalla collocazione geografica, dalla industry ? nel reperire, come anche trattenere, i più talentuosi professionisti in cerca di un lavoro. In effetti, uno dei punti di vista emersi a più riprese nel corso della giornata è proprio il fatto che il job-seeker, il talento, nel monitorare le offerte di lavoro non è soltanto in cerca di un impiego, compiendo piuttosto un investimento, ed essendo interessato/a a un?opportunità che possa sposarsi con i propri valori e la propria visione del mondo, che possa conciliarsi con le esigenze extra-lavorative e che sia, da ultimo, portatrice di un significato e non soltanto un mezzo per ottenere un reddito.

Da questo punto di vista, i 30 speaker intervenuti hanno condiviso esperienze, best practice, difficoltà, lezioni apprese e si sono confrontati con reciproco arricchimento sulle strategie poste in essere in tempi recenti. L?employer branding è sempre più determinante in chiave di attrazione del talento, un insieme di strumenti 'narrativi' che richiede una speciale cooperazione fra la funzione hr e la funzione communication, oltre a una costante 'manutenzione' e messa a punto per adattarsi ai cambiamenti del mondo esterno.

Nella cornice di Phyd sono così intervenuti hr director, talent acquisition manager e altri opinion leader e figure chiave dell?universo people e recruiting di aziende leader del panorama nazionale e non solo, tra cui Generali Italia, Douglas Italia, Boehringer Ingelheim Italia, Unicredit, Amplifon, Edison, OVS, Accor, Ilpra, HDI Assicurazioni, Coop Alleanza 3.0, Sicuritalia, Prysmian Group e molte altre. L?evento, che ha visto il contributo di Adnkronos in qualità di Main Media Partner, è stato offerto in collaborazione con l?official partner CleverConnect, il content partner IG Samsic HR e il Partner Kekyjob. Chi non avesse avuto modo di intervenire in presenza o collegarsi su comunicazioneitaliana.TV potrà a breve, proprio su quest?ultima piattaforma, rivedere le sessioni dell?evento e riascoltare le riflessioni e le questioni sollevate nel corso del Forum.