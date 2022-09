Confindustria e Federmanager, aumenta il fabbisogno di competenze

Roma, 19 set. (Adnkronos/Labitalia) - Sustainability Manager, Environmental Manager, Governance Manager, Social Manager ed Energy Manager risultano le figure più richieste nell?ultimo anno. Gli ultimi dati dell?Osservatorio 4.Manager rivelano che più della metà delle grandi e medie imprese sta elaborato una strategia di trasformazione per diventare sostenibili e cerca professionisti del settore in grado di comprendere tutti i processi aziendali, individuarne i punti deboli, riorganizzare la gestione interna e pianificare la migliore strategia in un?ottica di efficientamento e sostenibilità, anche nel quadro degli obiettivi dell?Agenda 2030.

?Il mercato del lavoro avrà sempre più bisogno di queste professionalità emergenti. Per affrontare uno scenario geopolitico e geoeconomico in tumultuoso cambiamento assistiamo a una crescita annuale pari al 5% della domanda di competenze manageriali con sempre più precise green skill?, dichiara Stefano Cuzzilla, presidente di Federmanager e 4.Manager.

Dallo studio effettuato dall?Osservatorio 4.Manager emerge che il 58% delle grandi e medie imprese (gmi) e il 40% delle piccole hanno elaborato una strategia di trasformazione di lungo periodo per diventare un?impresa sostenibile. Le medie e grandi imprese più orientate all?innovazione e alla trasformazione sostenibile sono quelle che negli ultimi tre anni hanno assunto manager (83%), lavoratori con elevate competenze tecniche (87%) e scientifiche (77%) e che hanno incrementato le risorse per la formazione di manager (73%), lavoratori con elevate competenze scientifiche (75%) e tecniche (78%). La rilevazione effettuata dall?Osservatorio evidenzia anche i principali fattori di attrito alla crescita e allo sviluppo delle imprese: la difficoltà di reperimento delle competenze sul mercato del lavoro (35%); ostacoli di natura normativa o burocratica (31%); la carenza di competenze manageriali interne (23%).

?L?Italia deve strutturare un piano che analizzi oggettivamente come rispondere alla crescente domanda di approvvigionamento energetico - afferma Cuzzilla - contemperando le esigenze di produzione del sistema industriale, e quindi di crescita del Paese, con quelle di sostenibilità ambientale. È questa la transizione ecologica che auspichiamo nel solco del percorso intrapreso dal Pnrr e che necessita di precise competenze tecniche, scientifiche e manageriali?.

Negli ultimi dodici mesi in forte crescita sono le qualifiche professionali del Sustainability Manager, vale a dire il 'Coordinatore sostenibilità' (+46%) e di altre figure manageriali della sostenibilità più specialistiche (+38%) o di carattere consulenziale (+25%). Le competenze più richieste riguardano gli impatti sui Bilanci (+207%); Responsabilità sociale (+69%); Ambiente, salute, sicurezza (+59%); Finanza (+42%). Lo studio condotto dall?Osservatorio sui profili manageriali più richiesti rivela una evoluzione del tradizionale paradigma competitivo, verso orizzonti di crescente affermazione e di professionalità preparate sui temi Esg (Environmental-Social-Governance), continuamente formate e dotate di leadership capace di rispondere ai fabbisogni delle imprese: aumento del volume di affari e della profittabilità attraverso lo sviluppo del business e il sistema reputazionale; aumento delle opportunità finanziarie , quindi di accesso al credito, di investimento, di fiscalità; potenziamento strutturale della competitività aziendale e delle relazioni con gli stakeholder.

"Dotarsi di competenze in materia di sostenibilità - commenta la vicepresidente di Confindustria per l?ambiente, la sostenibilità e la cultura, Katia Da Ros - è ormai un?azione imprescindibile per tutte le imprese, di ogni dimensione. È fondamentale cogliere pienamente tutte le opportunità offerte dalla transizione ecologica, sia in termini di innovazione, sia in termini di resilienza, e per farlo servono competenze trasversali. Ecco perché - prosegue Da Ros - siamo fortemente impegnati per supportare il nostro Sistema attraverso la formazione e l?informazione costante alle imprese associate sui temi della sostenibilità".