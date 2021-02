Confindustria, Mattioli confermato alla guida di Anip sino al 2022

Roma, 1 feb. (Labitalia) - Conferma del mandato al presidente di Anip-Confindustria Lorenzo Mattioli sino al 2022. Lo ha stabilito all'unanimità l'assemblea dell'associazione confindustriale delle imprese di pulizia e servizi integrati riunitasi per tracciare il percorso di Anip in vista delle prossime sfide per il settore e per il Paese.

"L'assemblea ha compiuto una scelta nel segno della continuità - dice Mattioli - e sono onorato di poter guidare ancora Anip sino ai prossimi due anni, consapevole che si tratta di un periodo denso di impegni. Sarà necessario adoperarsi per una emersione e una valorizzazione ancora più marcata del comparto, interloquendo in maniera sempre più propositiva con le istituzioni e gli stakeholder e portando a compimento il percorso per la legge quadro dei servizi".

"Non meno rilevante - aggiunge - l'obiettivo di contribuire alla ripartenza del Paese proprio grazie all'esperienza e alle capacità maturate dagli operatori del settore che, oggi più mai, hanno compreso il proprio valore. L'esperienza del Covid ha reso evidente il ruolo dei servizi di igiene, pulizia e sanificazione professionale a servizio delle persone, della cura degli spazi, della tutela della salute e del decoro. Intendo continuare su questa strada grazie al supporto fondamentale di tutti gli associati e dell'intera federazione Confindustria Servizi Hcfs".