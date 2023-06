Consulenti lavoro: per welfare aziendale diffusione in crescita e digitalizzazione

Roma, 5 giu. (Labitalia) - Diffusione in crescita e digitalizzazione come elemento determinante. Sebbene permangano dubbi sulle politiche da adottare, le pmi italiane, nel biennio passato, hanno puntato di più sul welfare aziendale. Lo afferma il 55,9% dei 2000 consulenti del lavoro intervistati dalla Fondazione studi consulenti del lavoro nell?ambito dell?indagine, pubblicata oggi, dal titolo 'Il welfare aziendale: diffusione e prospettive nelle pmi'.

Il cambio di paradigma nelle pmi rilevato dalla survey, favorito dalla pandemia e dall?escalation inflazionistica, sembrerebbe ormai consolidato: il 61,1% del campione, infatti, ritiene che nel 2023-2026 il welfare si diffonderà ulteriormente, con particolare riguardo agli strumenti di sostegno diretto alle famiglie (77,4%), all?area salute e assistenza (38,1%), alla conciliazione vita-lavoro (33,5%) e, in quota minore, alla formazione e all?aggiornamento professionale (21,9%) e alla previdenza (18,6%).

A livello territoriale, però, emergono differenze: se al Nord la spinta verso questi strumenti, oltre a essere più netta, sembra abbracciare una gamma più ampia di interventi, perlopiù in tema di salute e assistenza e conciliazione vita-lavoro, al Sud spicca un?attenzione maggiore al tema della formazione. In tutto lo Stivale, traino della crescita saranno soprattutto i vantaggi fiscali previsti dalla normativa (40,2%), ma anche la dinamica inflattiva e le sue ripercussioni sul potere d?acquisto dei salari (40%). Per le pmi italiane, poi, welfare aziendale è sinonimo di buoni pasto: immediati, flessibili e smart. È il 39,8% degli intervistati a definirli ?molto diffusi? e il 42,2% ?abbastanza diffusi?, con una loro concentrazione soprattutto al Centro e al Sud. Seguono i buoni benzina (40,3%) e quelli multicategoriali (34,6%).

Una tendenza che potrebbe non rallentare: da qui a tre anni, infatti, i buoni benzina cresceranno più di tutti (49,1%). Eppure, permane la preoccupazione che il welfare aziendale possa rappresentare un ?costo aggiuntivo? per l?impresa (31,3%), e la scarsa conoscenza degli strumenti a disposizione (24,1%), in particolare al Centro e al Sud, insieme con la ?complessità di gestione? (21,1%) rappresentano gli elementi maggiormente percepiti come limitanti per le pmi. A fare la differenza, sotto quest?ultimo profilo, potrebbero essere una maggiore semplificazione, grazie al digitale, di strumenti e processi, oltre alla previsione di incentivi alle aziende che erogano tali prestazioni. Volàno dell?informazione, invece, le piattaforme per l?accesso ai servizi di welfare, ancora ?poco? diffuse (55,4%).

I dati dimostrano come la digitalizzazione resti un obiettivo da raggiungere e che sulla diffusione del welfare aziendale nelle pmi potrebbe avere, secondo gli intervistati, un impatto molto positivo, in particolare su questi aspetti: la varietà e la flessibilità dei servizi erogati (52,7%); la gestione amministrativa (52,9%); la soddisfazione dei lavoratori (53,4%); il miglioramento della qualità degli strumenti (54,4%).

?La digitalizzazione dei servizi di welfare è per Sodexo Benefits and Rewards Services a tutti gli effetti una priorità, nonché un driver di investimento fondamentale nella strategia di medio-lungo termine?, afferma Anna Maria Mazzini, chief growth officer di Sodexo Benefits and Rewards Services. ?I dati della ricerca confermano la centralità e l?urgenza di lavorare in questa direzione per un miglioramento a 360° del comparto?, prosegue.

?L?indagine mette nero su bianco la funzione essenziale svolta dai professionisti intermediari nell?orientare e assistere le aziende nell?attuazione delle politiche di welfare aziendale. Puntare su questi strumenti è una scelta che ci impone il mercato, con i lavoratori che cercano un miglior work-life balance e i datori più attenti alle esigenze dei dipendenti. È fondamentale, allora, avvalersi di chi conosce questi strumenti, anche grazie al lavoro svolto quotidiano al fianco delle imprese?, commenta Rosario De Luca, presidente del consiglio nazionale dell?ordine dei consulenti del lavoro.