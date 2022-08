Contratti: Itx Italia, per rinnovo integrativo aziendale trattativa in stallo, al via stato agitazione

Roma, 4 ago. (Labitalia) - La trattativa del rinnovo del contratto integrativo aziendale di Itx Italia srl per le insegne Zara, Zara Home, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius e Oysho, è in fase di stallo dovuto all?indisponibilità dell?azienda di concordare con le organizzazioni sindacali istituti di premialità a beneficio delle lavoratrici e dei lavoratori che da oltre 2 anni stanno svolgendo modifiche di mansioni, ore supplementari, straordinari dovute all?aumento consistente degli accessi nei negozi e alle richieste aziendali aggiuntive sollecitate soventemente.

Itx Italia srl sta registrando fatturati milionari in tutto il mondo e non vuole condividere con tutti i lavoratori, i quali ne sono i principali artefici, gli ottimi risultati ottenuti dagli stessi.

In questo scenario l?attivazione della contrattazione integrativa è una pratica democratica che è stata attivata da Filcams, Fisascat e Uiltucs al fine di trovare un equilibrio sostenibile con le esigenze dei lavoratori e dell?azienda ma la modalità di quest?ultima di dichiarare di non essere nelle condizioni di poter aggiungere istituiti di premialità, senza se e senza ma, sta a significare solamente il non riconoscere ai lavoratori tutto l?impegno richiesto e profuso in questi 2 anni. Lavorare in questi negozi è diventato troppo gravoso, tanto da non riuscire a ricevere conferma nelle nuove assunzioni. Per questi motivi, durante l?ultimo incontro del 26 luglio, unitamente al coordinamento unitario del 3 agosto scorso, Filcams, Fisascat e Uiltucs si vedono costretti a proclamare lo stato d?agitazione a livello nazionale al fine di far comprendere all?azienda le difficoltà che quotidianamente le lavoratrici ed i lavoratori affrontano, unitamente ai loro sacrifici ed ai risultati raggiunti che ad oggi l?azienda non vuole valorizzare.