Coronavirus: Airbnb, 5 percorsi di Esperienze online per sfruttare il tempo in casa

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Lo scorso aprile, durante il primo lockdown che ha colpito il nostro paese, Airbnb ha lanciato le 'Esperienze Online', una nuova categoria di attività da vivere virtualmente, al sicuro nelle proprie abitazioni. In quei primi mesi, la richiesta di esperienze a tema culinario ha fatto il giro del mondo. Ma ora, in questa seconda ondata di pandemia, tra lockdown parziali e restrizioni, come possiamo impiegare al meglio il nostro tempo a casa? La risposta è in 5 percorsi tematici, creati da Airbnb per dare la possibilità a tutti di imparare nuove cose, cimentarsi in attività mai immaginate, visitare posti lontani attraverso le 'Esperienze Online'. Ecco le cinque proposte.

-Percorso 1: Per continuare ad esplorare. Possiamo andare dove vogliamo, bastano un pc e una connessione Internet per esplorare anche tutti quei Paesi che mai avevamo pensato di visitare. Sognate il Giappone? Potreste fare un tour virtuale tra i luoghi che hanno ispirato i film d’animazione giapponese dello studio Ghibli. Gli amanti dell’arte possono invece fare un salto a Buenos Aires a scoprire la variopinta street art che trasforma i palazzi della metropoli oppure in India, tra le meraviglie della città rosa, Jaipur; o ancora, rimanendo in Italia, a Pompei in compagnia di un archeologo che vi guiderà nella storia della città scomparsa.

-Percorso 2: Per lanciarsi in nuove attività. Iniziamo fin da subito con i nuovi propositi per l’anno nuovo. Nella lista di tutti noi, spesso troneggia un 'imparare a...' o simili. Perché, quindi, non lanciarsi in un laboratorio di scrittura creativa , oppure in una lezione di danza balinese ? Per chi vuole unire utile a dilettevole, non mancano le proposte legate all’interior decoration: potreste fare un corso di flower design oppure di interior design.

-Percorso 3: Per friends & family Trascorrere il tempo con amici e famiglia è possibile, anche se si è distanti. Lasciate perdere i soliti giochi in scatola o le infinite video chiamate e lanciatevi in qualcosa di nuovo, tutti insieme. Potreste dare il via a una gara a squadre sulle vostre skills in materia di storia, oppure partecipare a una escape room a tema dantesco. E quando scatta l’ora dell’aperitivo? Nessun problema, potreste assistere a uno show di drag queen sorseggiando sangria oppure cimentarvi in una masterclass sul vino.

-Percorso 4: Per un po’ di 'me time'. Riscoprire la calma e prendersi del tempo per sé può essere tanto complesso quanto importante. Che ne dite di spegnere il cellulare per un’ora e immergervi in una lezione di meditazione e yoga facciale, o di scoprire un’antica tecnica messicana per scaricare la tensione? Se invece avete voglia di lanciarvi nel beauty, anche in questo caso, l’offerta non manca. Potreste prenotare una lezione di trucco con una makeup artist o una di cosmesi naturale e analisi della pelle.

-Percorso 5: Per chi non può fare a meno di stare ai fornelli. Se tra marzo e aprile ci siamo tutti cimentati con la pizza, adesso è arrivato il momento di ampliare i nostri orizzonti culinari. Su Airbnb le 'Esperienze Online' legate al cibo sono tantissime, disponibili in tutto il mondo: ci sono lezioni di tradizionale cucina turca, oppure indonesiana e libanese. Siete più tipi da dolce? Potrebbe essere l’occasione perfetta per imparare a fare i cannoli siciliani oppure dei dolcetti marocchini.