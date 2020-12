Coronavirus: Consulenti del lavoro, termini e modalità cig in un'unica tabella

Roma, 9 dic. (Labitalia) - "Sconcerto, difficoltà e confusione per buona parte dell’anno hanno accompagnato i consulenti del Lavoro in primis, dinanzi al loro lavoro quotidiano. Un lavoro che è diventato h24 per far fronte a una normativa copiosa e spesso non tempestiva, differenziata per casistiche infinite e incongruente al suo stesso interno. A ciò si aggiungano indicazioni di prassi altrettanto numerose, di frequente parimenti intempestive e contraddittorie o intervenute a evitare palesi errori su mancati differimenti di termini decadenziali". Inizia così l’approfondimento del 9 dicembre 2020 della Fondazione Studi consulenti del lavoro, redatto per chiarire in che modo ed entro quali termini sia possibile fare ricorso agli ammortizzatori sociali emergenziali, introdotti quest'anno.

L'approfondimento fornisce un utile e sintetico riepilogo in tabella dei termini per la presentazione delle istanze per i trattamenti di cassa integrazione previsti dai decreti legge intercorsi in questi mesi, ai quali hanno fatto seguito numerose indicazioni di prassi, intervenute - a volte anche in modo contraddittorio - per evitare errori su mancati differimenti di termini decadenziali.

Per questi motivi, i consulenti del lavoro hanno scelto di pubblicare in un’unica tabella i cambiamenti che, dal dilagare della pandemia e della conseguente legislazione emergenziale, si sono susseguiti relativamente ai tali termini per il ricorso alla cassa integrazione.