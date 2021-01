Coronavirus: Consulenti lavoro, approfondimento su agevolazioni fiscali per vaccini e dpi

Roma, 29 gen. (Labitalia) - Da diversi mesi ormai per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro è necessario dotarsi di misure che consentano di arginare il rischio contagio da Covid-19, ad esempio munendosi di dispositivi di protezione personale o kit diagnostici.

A questo fine, il legislatore ha previsto una serie di agevolazioni fiscali per il datore di lavoro che debba provvedere all'acquisto di questi strumenti in modo da incentivarne l'uso e far ottemperare le regole vigenti.

E l'approfondimento di oggi 29 gennaio 2021 della Fondazione studi consulenti del lavoro passa in rassegna questi incentivi contenuti dapprima nel decreto Rilancio e poi incrementati dalla legge di Bilancio 2021 con ulteriori agevolazioni per la cessione dei vaccini Covid-19 e con l'implementazione dei criteri di individuazione dei dispositivi di protezione individuale detraibili ai fini delle imposte dirette. Inoltre, non manca l'analisi dei documenti operativi e di prassi a corredo di tali disposizioni.