Coronavirus: maisonFire, nessuna crisi per camini decorativi senza canna fumaria

Roma, 3 dic. (Labitalia) - "Nel settore del mobile è presente una nicchia di mercato rappresentata dai camini decorativi senza canna fumaria, quindi ecologici, che in questi mesi difficili non ha riscontrato crisi, continuando a ricevere ordini nazionali e internazionali". A dirlo maisonFire, azienda leader in Italia nel mondo dei camini ecologici senza canna fumaria, con centinaia di rivenditori sul territorio nazionale.

"Seguiamo una comunicazione btc - afferma Alessandro Gatti, fondatore di maisonFire - sfruttando molto le potenzialità dell'online che ci permette di creare e coltivare contatti utili che spesso sfociano in acquisto. Siamo in grado di offrire assistenza qualificata a distanza, grazie alle videochiamate e all’interazione online tramite sito e social, per ascoltare e individuare insieme al cliente il progetto ideale, anche personalizzato, che meglio risponda alle sue esigenze e alla tipologia di stanza da arredare".

"Le persone - sostiene - sono al centro della nostra attenzione. Una nostra peculiarità a cui teniamo molto, da sempre, è di gestire internamente, tramite i nostri esperti, la prima consulenza sia digitale con meeting virtuali e invio di progetti, che telefonica, con i potenziali nuovi clienti, per poi indirizzarli in fase di acquisto al rivenditore di zona".

"In termini di export - sottolinea Alessandro Gatti - il design italiano dei nostri prodotti è ampiamente apprezzato, anche in quei paesi che normalmente non accenderebbero mai un camino, perché le nostre soluzioni possono essere sia decorative che riscaldanti. Anche in questo periodo la nostra quota di export del 15% è rimasta invariata rispetto allo scorso anno".

I caminetti di maisonFire, sia elettrici che a bioetanolo, sono una soluzione sostenibile per rendere qualsiasi ambiente più accogliente. Garantiscono la massima versatilità e sicurezza di impiego, senza richiedere manutenzione, installazione o pulizia. I focolari elettrici ad acqua utilizzano una tecnologia brevettata, di cui maisonFire detiene l’esclusiva per il mercato italiano, e sono in grado di riprodurre in modo incredibilmente realistico l’effetto fuoco e fumo, grazie a luci colorate e vapore acqueo.

I biocamini invece impiegano per la combustione un particolare alcool di origine vegetale, sostenibile e in grado di generare solo vapore acqueo e anidride carbonica, come il nostro respiro. Si tratta di prodotti che rispondono appieno alle nuove esigenze di acquisto dei consumatori: sempre più consapevoli dell’importanza della sostenibilità ambientale, alla ricerca di soluzioni sicure e in grado di rendere la casa unica e un luogo di benessere.