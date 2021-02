Coronavirus: ristoratori Abruzzo, scontiamo rimedi inadeguati, ecco nostre proposte

Roma, 11 feb. (Labitalia) - "I provvedimenti adottati per far fronte alla grave crisi sanitaria in atto hanno colpito duramente anche il comparto della ristorazione e travolto l'intera filiera agro-alimentare. Sin dall'inizio, i ristoratori hanno assunto un comportamento responsabile, che si è mantenuto inalterato fino ad oggi. Essi sono stati i primi a riorganizzarsi nel rispetto della normativa anti-Covid, dimostrando come sia possibile esercitare la propria attività garantendo il distanziamento sociale e adottando ogni forma di cautela sanitaria. Tuttavia, ciò non è bastato. Dopo quasi un anno, gli imprenditori e i loro dipendenti scontano ancora sulla loro pelle l'assenza di rimedi adeguati alle loro esigenze lavorative". Lo afferma Valerio Di Mattia, presidente di Aria Food dell'associazione ristoratori Abruzzo.

"Anziché individuare soluzioni che consentissero l'applicazione rigorosa di protocolli utili a contrastare la diffusione del virus, la politica ha preferito chiudere in modo indiscriminato un intero comparto, che presenta caratteristiche molto eterogenee. Continuare a colpire con queste modalità l'intero settore della ristorazione appare del tutto incomprensibile; tanto più che per altre categorie produttive si è riuscito a contemperare ragionevolmente il diritto al lavoro con la tutela della salute", avverte.

"Per questa ragione, i ristoratori: propongono ricorso dinanzi al Tar per chiedere la sospensione dei provvedimenti adottati nella parte in cui non consentono l'esercizio delle attività nelle ore serali in zona gialla; propongono ricorso dinanzi al Tribunale civile per ottenere un ristoro adeguato rispetto alle perdite subite; intendono portare all'attenzione delle istituzioni alcune proposte che potrebbero confluire in un provvedimento ad hoc sulla ristorazione; essi chiedono per la zona gialla, che sia autorizzato l'esercizio delle attività a pranzo e a cena con chiusura dei locali alle 23.30 e per la zona arancione che sia autorizzato l'esercizio delle attività per mezza giornata, consentendo al ristoratore di optare tra il pranzo e la cena, secondo le caratteristiche proprie dell'area in cui insiste l'impresa"; elenca.

E, ancora, propongono "che siano adottati rigidi protocolli sanitari e svolgere una più efficace attività di controllo e di monitoraggio sulla ristorazione; per la zona arancione, che sia prevista la riduzione ulteriore del numero dei coperti in sala; per la zona arancione, che sia individuato un criterio che consenta di distinguere tra chiusura/apertura per Comuni che possiedano un ridotto numero di abitanti e Comuni che possiedano un alto numero di abitanti, al fine di rimuovere le disparità tra piccoli Comuni e Città densamente abitate; - che siano introdotti strumenti di controllo sanitario specifici e mirati, in modo da consentire di riattivare il servizio dei banchetti".

Inoltre, chiedono "che sia favorita una seria politica di defiscalizzazione del costo del lavoro per evitare il concreto rischio di disperdere il bagaglio professionale di ciascuna impresa e che sia reintegrato del personale per il quale il contratto di lavoro sia scaduto durante il periodo di chiusura delle attività e medio tempore si chiede la proroga del blocco dei licenziamenti per il personale al momento in cassa integrazione".

Le azioni legali e le richieste dei ristoratori saranno illustrate nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani, venerdì 12 febbraio, alle ore 10, presso la sede del Consiglio regionale di Pescara - Sala 'Corradino Ascanio', in piazza Unione. La conferenza stampa è promossa da 'Aria Food - Associazione ristoratori e produttori abruzzesi". Alla conferenza stampa parteciperà Enzo Di Salvatore, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Teramo.