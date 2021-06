Covid: Consulenti, circolare su lavoro e fisco oltre l'emergenza

Roma, 22 giu. (Labitalia) - Conoscere le regole in vigore, immaginare come intervenire sulla normativa del futuro. Si muove su questa falsariga la circolare 22 giugno 2021 n. 10 della Fondazione studi consulenti del lavoro, che riassume i temi oggetto di confronto durante il 29° Forum Lavoro/Fiscale organizzato dalla stessa fondazione studi e dal consiglio nazionale dell'ordine.

Una circolare che alterna le note tecniche alle valutazioni prospettiche sulle norme in discussione in Parlamento, tra cui la conversione in legge del D.L. n. 73/2021 e la riforma tributaria che dovrebbe tentare di ridurre le cause pendenti nei tribunali italiani per rendere 'attrattivo' il Sistema Paese.

Al suo interno anche gli approfondimenti in materia di redazione dei bilanci, modello 730, sull'obbligo di informativa di cui alla legge 124/2017 e sulla norma ponte sull'assegno unico.