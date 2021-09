Covid: Cornacchia (Itt Motion Technologies), 'green pass sui treni scelta saggia'

Roma, 1 set. (Labitalia) - "Oggi inizia una fase importantissima per la ripartenza del Paese con un ulteriore grado di sicurezza: il green pass sui treni a lunga percorrenza è una scelta saggia e condivisibile, a garanzia di tutti. Ci auguriamo che le proteste non trovino seguito: dopo mesi di sofferenza l'Italia ha bisogno di ripartire, le persone hanno il diritto di muoversi e tornare ad una vita normale. Il green pass garantisce questo, mentre posizioni contrarie non fanno bene al Paese". Lo dichiara Alberto Cornacchia, sales director rail Italy di Itt Motion Technologies, società globale che opera con i principali operatori ferroviari in Italia e nel mondo.