Covid: Itt motion technologies, green pass in treni regionali giusta per tutela pendolari

Roma, 26 nov. (Labitalia) - "La tutela della salute degli operatori ferroviari e di tutti gli utenti passa attraverso vaccinazioni e green pass. L'estensione dell'obbligo di certificazione per viaggiare anche sui treni regionali, oltre a quello già in vigore per la lunga percorrenza, è una scelta giusta e condivisibile. Le imprese del comparto hanno a cuore i viaggiatori, e pensiamo che il green pass sui regionali tuteli proprio le fasce che maggiormente necessitano attenzione e rispetto: i pendolari, siano essi studenti o lavoratori, rappresentano una categoria di utenti vastissima, e siamo sicuri che il green pass possa rendere ancora più sicuri i loro spostamenti". Lo dichiara Alberto Cornacchia Sales, director rail Italy di Itt motion technologies, società globale che opera con i principali operatori ferroviari in Italia e nel mondo.