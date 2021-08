Covid: professionisti security aziendale, contro far west cibernetico pubblico-privato insieme

Roma, 5 ago. (Labitalia) - "L'attacco portato a termine negli scorsi giorni ai danni dell'infrastruttura informatica della Regione Lazio ha prodotto, i consueti, 'effetti collaterali'. Dichiarazioni fuori contesto che attribuiscono ora ad una matrice criminale ora ad un atto di terrorismo l'iniziativa. Una pletora di veri o presunti esperti che attraverso ogni spiraglio mediatico hanno offerto la loro personalissima chiave di lettura e, conseguentemente, la 'soluzione del giorno dopo' ad ogni possibile falla di sicurezza". A dirlo Andrea Chittaro, presidente Associazione italiana professionisti security aziendale (Aipsa).

"Il silenzio assordante- commenta - sui canali formali e convenzionali, delle istituzioni preposte alla gestione delle crisi cibernetiche ed alla diffusione delle informazioni, nella prospettiva di approntare le più idonee e tempestive misure di tutela a favore delle organizzazioni pubbliche e private, in particolare verso i soggetti del perimetro della sicurezza nazionale cibernetica, gli operatori di servizi essenziali della direttiva Nis e i fornitori di servizi digitali che, gravati da enormi obblighi di conformità normativa, avrebbero il diritto di ricevere aggiornate, puntuali informazioni in tempo reale".

"In questo scenario - sottolinea Chittaro - le organizzazioni di security aziendale, more solito, hanno attivato i loro meccanismi di partenariato privato-privato per cercare di condividere in modo efficace e funzionale le poche conoscenze disponibili in un'ottica di mutuo sostegno e reciproco ascolto. Lo abbiamo fatto e continueremo a farlo in ogni utile circostanza. Ma sul partenariato pubblico-privato o si cambia passo o questo far west cibernetico diventerà la cifra del nostro quotidiano".