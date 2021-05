Covid: Solutzione, come promuovere la propria azienda scrivendone la storia

Roma, 7 mag. (Labitalia) - "Oggi, soprattutto in un periodo di crisi e incertezza come quella generata dal Covid, è più che mai fondamentale saper promuovere la propria azienda nel modo giusto. Uno dei metodi storicamente più efficaci, ma anche tra i meno utilizzati dagli imprenditori, è quello di scrivere un libro che racconti la storia, gli obiettivi e le unicità differenzianti della propria attività". A dirlo all'Adnkronos/Labitalia Marco Lutzu, imprenditore, autore del libro bestseller 'Scrivere per vendere' e fondatore di Solutzione, la prima agenzia pubblicitaria a risposta diretta in Italia.

"Scrivere un libro - racconta Lutzu -non è soltanto un buon modo per informare i potenziali clienti circa la propria visione ma anche un asset destinato a diventare sempre più centrale nei patrimoni aziendali del futuro, perché in grado di comunicare immediatamente know-how, competenza e valore".

Il fondatore di Solutzione spiega che "il libro è in grado di fare una grande differenza quando si parla di autorità, e in alcuni casi può rivelarsi uno strumento potentissimo per acquisire autorevolezza ed evidenziarsi come punto di riferimento nel proprio settore. Potremmo definirlo un vero e proprio 'biglietto da visita' che eleva la percezione aziendale e aiuta a far comprendere il valore reale del prodotto o servizio offerto".

Lo conferma anche uno studio pubblicato dalla società inglese BrightLocal, che ha scoperto come l'86% dei consumatori, fornitori o potenziali clienti, prima di procedere alla scelta di un'attività, valuta regolarmente le recensioni ma anche il materiale informativo prodotto dall'azienda stessa.

"Rivolutzione - sottolinea - il nostro nuovo servizio strutturato per permettere anche ai business più piccoli un'attività di rilancio, nasce proprio con l'obiettivo di andare incontro alle esigenze degli imprenditori in questo periodo così difficile: costretti a fare i conti con crisi, clienti e fornitori, difficilmente riescono a trovare il tempo di scrivere un libro, anche quando ne comprendono l'importanza".

"E' questa la ragione - fa notare - che ci ha spinti a mettere a loro disposizione i nostri scrittori specializzati, tutti interni all'agenzia, per trovare insieme gli elementi minimi che rendono unica e comunicabile la loro storia all'interno di un libro che possa aiutarli concretamente a farsi conoscere nel modo giusto".