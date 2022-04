Cristail, la startup per AI algoritmi e machine learning a investimenti

Roma, 26 apr. (Labitalia) - ?L?asset management - che in Italia conta 257 attori tra banche, società, consulenti, family office e fondi pensione incaricati di gestire gli investimenti di privati e aziende - sta affrontando la flessione dei mercati finanziari ma anche una profonda crisi sistemica di fiducia. A ciò si somma la scarsa innovazione nel settore e l?assenza di integrazione tra servizio e tecnologia. Per risolvere questo problema abbiamo deciso di creare la startup Cristail?.

A dirlo all?Adnkronos/Labitalia Nicola Cioffo e Francesco Zoppeddu, cofondatori del progetto incubato all?interno della società di consulenza Scripta Finance (all?attivo oltre 500 clienti e più di 60 milioni di asset under advisory) e che ha già ottenuto il riconoscimento di spin-off universitario, dall?Università di Modena e Reggio Emilia, per le potenzialità disruptive del progetto.

?A pesare sul comparto - spiegano i due esperti - sono soprattutto la bassa innovazione (solo il 17% degli istituti finanziari ha completato gli obiettivi di trasformazione digitale), la complessità dei mercati, la struttura dei costi e una mancata integrazione tra servizi e nuove tecnologie, per questo il nostro obiettivo è lo sviluppo di architetture di intelligenza artificiale per costruire strategie di investimento e migliorare l?operato degli asset manager grazie al machine learning".

"Con un?impostazione - affermano - da vero e proprio laboratorio tecnologico applicato all?universo fintech, disponiamo di un team di data scientist con esperienze internazionali (ad esempio in Huawei) per garantire la perfetta integrazione tra due mondi: quello finanziario della valuation e quello tecnologico dell?intelligenza artificiale. Automatizzare i processi analitici per ridurre i costi operativi, in un mercato in rapida evoluzione, è una scelta obbligata per stare al passo con le opportunità di mercato e impiegare in modo efficiente le potenzialità offerte dalla tecnologia. Spesso le società di asset management sono costrette a tagliare i costi per proteggere i margini, e l?aumento della competitività e la guerra dei prezzi rappresentano una sfida per il modello di business della gestione attiva".

"Automatizzando i processi analitici - sostengono - le società possono ridurre i costi operativi di oltre il 10%, secondo una global survey di McKinsey Digital dedicata all?impatto dell?intelligenza artificiale. In Cristail adottiamo un approccio incentrato sulla ricerca in quanto crediamo che rappresenti il vero motore dell?innovazione".

"Per questo - sottolineano i fondatori Cioffo e Zoppeddu - siamo in grado di sviluppare modelli innovativi, affidabili e costantemente aggiornati rispetto i più recenti avanzamenti proposti dalla comunità scientifica. Vogliamo trasformare tecnologie accademiche di frontiera in strategie di investimento ad elevata performance, ponendoci così come ponte tra la ricerca scientifica e il mercato?.