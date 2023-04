Dal Fabbro (Iren): "Oggi Innovation Day, ci candidiamo a diventare leader in Italia"

Torino, 5 apr. (Adnkronos/Labitalia) - ?L'importanza di quest'evento sta nel nome, 'Innovation Day'. Ci focalizziamo sull?opportunità data dall?innovazione per creare un modello di business più resiliente, di fronte a scenari evolutivi sempre più incerti e di cambiamento. L?innovazione ci permette di trovare soluzioni ai problemi di oggi: la sostenibilità, la convenienza e sicurezza dell?energia, l?ambiente e come fare per preservarlo e difenderlo. Iren investe in tutto questo risorse, tempo e denaro, e persone che hanno lavorato per un anno e che oggi portano otto idee da sviluppare, otto gruppi di colleghi che propongono soluzioni estremamente innovative. Abbiamo visto anche otto start-up molto interessanti, di società esterne, che potranno aiutarci nelle sfide che abbiamo lanciato e nelle nostre esigenze di innovare?. E' quanto dichiara il presidente Iren Luca Dal Fabbro in occasione dell' 'Iren Innovation Day' al Museo del Risorgimento di Torino, una giornata speciale con la premiazione delle start-up internazionali più innovative, oltre che dei dipendenti del gruppo che hanno presentato le migliori soluzioni per l'innovazione in diversi settori.

?E? cruciale, per un?azienda che vuole essere competitiva, sviluppare l?innovazione -prosegue Dal Fabbro- noi lo facciamo attraverso il concetto di open innovation, e lo abbiamo dimostrato oggi: i lavori servono ad acquisire idee sia all?interno dell?azienda che all?esterno, per contribuire a far crescere il gruppo, che è uno di quelli che investono di più sull?innovazione in Italia".

"Guardiamo a tecnologie in Italia e all?estero, per assorbirle, svilupparle e rendere così il sistema italiano più resiliente e sicuro. Il gruppo Iren si candida a diventare leader dell?innovazione in Italia, nel mondo dell?energia, dell?ambiente e della sicurezza energetica?, conclude Dal Fabbro.