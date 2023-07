Design: Listone Giordano punta sul made in Italy circolare per ottimizzare le risorse

Roma,20 lug. (Adnkronos/Labitalia) - In un?epoca in cui le materie prime e le risorse sono scarse, il made in Italy scommette sull?economia circolare non solo per sostenere l?ambiente ma anche per scoprire nuovi materiali e creare prodotti all?avanguardia. E? il caso del marchio umbro Listone Giordano, punto di riferimento nel settore delle pavimentazioni lignee d?alta gamma, che per mostrare il concetto di economia circolare applicata al legno ha lanciato il progetto Circular. Durante l?estate 2023, questo progetto sarà protagonista dello Spazio Arena di Milano con due prodotti che, ciascuno a suo modo, interpretano le due anime della circolarità: quella più industriale, con il pavimento Graphit (in collaborazione con Alisea), e quella ispirata alla natura della collezione Terre di Vigna (in sinergia con Passoni Design).

Durante il mese di luglio, Arena Listone Giordano, crocevia tra design, arte e cultura che in questi anni si è conquistato un ruolo di primo piano nel panorama milanese, cambia volto con un allestimento che ha l?obiettivo di spiegare al pubblico di appassionati e non solo che cosa significa davvero economia circolare e come questo possa avere un impatto nella vita di ciascun individuo attraverso il caleidoscopio del legno. Circular nasce con questo obiettivo: mostrare e spiegare come appunto il legno, materia viva per eccellenza, possa cambiare forma e natura senza perdere la propria anima mostrandosi attraverso due diversi tipi di pavimentazioni che promuovono una vision a cavallo tra coscienza ambientale e avanguardia tecnologica.

?Per Listone Giordano la parola ?innovazione? ha un significato ampio - afferma Andrea Margaritelli, Brand manager di Listone Giordano - e ciò è strettamente connesso con il patrimonio identitario stesso del marchio, il quale non si configura come semplice logotipo grafico titolato di sola notorietà, ma piuttosto come vero e proprio testimone cui è affidato il compito di rappresentare i valori principali di un?azienda: alcuni materiali immediatamente visibili, altri intangibili, ma non per questo meno concreti e determinanti nel successo di impresa. Listone Giordano pone infatti al centro della propria identità di certo conoscenza e tecnologia del legno, ricerca estetica, ma non di meno rispetto della natura e interpretazione autentica dei migliori valori della cultura, sensibilità artistica e stile di vita italiano".