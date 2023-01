Design: Roma e Milano unite, il 20 gennaio la festa di Cieloterradesign e Designer Trattoria

Roma, 11 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Roma e Milano unite dal design. Cieloterradesign - la Festa è l?evento in programma venerdì 20 gennaio a partire dalle 18 presso Erno, l?Edicola Romana non ordinaria di piazza Capponi (Borgo Pio) per celebrare l?incontro tra le community romana e milanese dei creativi: il design come link che avvicina due metropoli distanti per tanti aspetti ma legate dalla creatività. A cura di Cieloterradesign, il primo webmagazine di design con sede a Roma, la festa sarà l?occasione per ammirare le tovagliette da tavola disegnate da Designer Trattoria, il collettivo milanese che con ironia e irriverenza porta il design nei luoghi ?dove non sanno che roba è?. La festa è aperta al pubblico: dalle 18, in un clima informale si potrà partecipare all?evento chiacchierando con designer, artisti, architetti, grafici.

?Ci sono molte più cose di quante si possa pensare a unire Roma e Milano: il design è una di queste?, dicono Paolo Casicci e Ludovica Proietti, rispettivamente fondatore e senior editor di Cieloterradesign. ?I creativi romani cercano a Milano l?industria, i milanesi guardano alla capitale come a una tela infinita di suggestioni. Il 20 gennaio faremo emergere questo scambio continuo in un clima di festa?, aggiungono.

Cieloterradesign è il primo webmagazine di design con sede a Roma. Fondato nel 2016, è una piattaforma di storytelling e osservatorio critico sulla città, i media e il futuro. Erno è l?acronimo di Edicola Romana Non Ordinaria, l?edicola 4.0 che offre una selezione di quotidiani e magazine di fascia alta dedicati ad arte, design, architettura, moda e lifestyle. ?Crediamo nella carta e in un certo tipo di clientela appassionata alla lettura, all?approfondimento, all?arte in tutte le sue forme?, dice Andrea Mercuri, cofondatrice di Erno. Designer Trattoria è il collettivo milanese fondato da Stefano Citi, Lorenzo De Rosa, Ernesto Iadevaia, Giorgio Laboratore, Claudio Larcher, Marcello Pirovano e Filippo Protasoni. Il gruppo cura il profilo Instagram @designer_trattoria.