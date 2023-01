Digitale e nuove tecnologie per imprese al centro di 'Information Technology Forum'

Roma, 26 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Si è svolta oggi 26 gennaio, presso il Palazzo dell?Informazione in Roma, la seconda edizione dell''Information Technology Forum' di Comunicazione Italiana. L?evento ? con Adnkronos in qualità di Main Media Partner ? ha visto affrontate questioni dirimenti e di estrema attualità del mondo it, attraverso la voce di chief information officer, chief information security officer e it manager di aziende leader, e opinion leader dell?universo it e cybersecurity. Al centro delle sessioni talk show e speech che si sono succedute nell?arco della giornata, il contributo fondamentale delle nuove tecnologie e del digitale alle strategie d?impresa, sempre coniugate con un?attenzione alla cultura organizzativa che deve sostenere tali trasformazioni.

Il pubblico partecipante ? intervenuto in parte in presenza presso la sede di Adnkronos e in parte da remoto ? ha potuto anzitutto ascoltare approfondimenti sul ruolo chiave dell?IT nelle strategie di sostenibilità. Queste, per loro natura di lungo termine, non possono prescindere dai nuovi assetti organizzativi e riflessioni su quali tecnologie serviranno nei nuovi scenari e come queste ultime sono da integrare nelle strategie e nell?organizzazione delle imprese. Ciò richiede una stretta collaborazione tra i cio delle aziende e le altre figure decisionali.

È il caso ad esempio del people management, chiamato a lavorare a stretto contatto con l?IT per gestire le nuove modalità di lavoro 'ibride', sempre nel segno della comunicazione, dell?inclusione e dell?equità ? come ricordato da Logitech in un talk show 'phygital' sul connubio tra IT e hybrid work ? e con sempre maggiore attenzione all?equilibrio vita-lavoro, esigenza oggi sempre più sentita. Sono intervenuti nel corso della giornata cio, cto, ciso e it manager di aziende di primo piano come Italgas, Inail, Google Cloud, TIM, Arriva Italia, Cellularline Group, Groupama Assicurazioni, Zte Italia, Open Fiber, Sose, tra le altre. Alla costruzione dei contenuti e alla buona riuscita dell?evento hanno inoltre contribuito i content partner Logitech e Microsoft, i Partner Dps Srl e Smartworking Srl e il Main Media Partner Adnkronos. Per coloro che non sono riusciti a seguire la diretta, gli interventi della giornata saranno a breve pubblicati su comunicazioneitaliana.TV