Digitale: Moggi (Westpole), 'Premio ad innovazione è stimolo a crescita'

Milano, 3 dic. (Labitalia) - Westpole, player europeo nei servizi It, si è aggiudicata l'edizione 2020 del Premio imprese per innovazione organizzato da Confindustria, e l'iniziativa nazionale 'Premio dei premi' istituita dalla presidenza del Consiglio dei ministri su mandato del presidente della Repubblica.

La consegna del riconoscimento si è tenuta nella cornice milanese di Connext, la due giorni di partenariato industriale di Confindustria che riprende nella forma in presenza dopo l'annullamento della precedente edizione.

"È una giornata importantissima per noi -dice Massimo Moggi, presidente e ceo di Westpole- sia perché torniamo finalmente in presenza, sia per il valore del premio che conferma la nostra impresa come player di riferimento nei servizi It per le più importanti realtà internazionali. L'innovazione è un asset strategico per il Paese e ne segna la ripartenza poiché di supporto, in maniera trasversale, a tutti i settori produttivi ed agli enti locali. La nuova stagione delle risorse europee ci trova pronti ad affrontare le sfide della ripresa con sempre più impegno e voglia di lasciarci alle spalle la pandemia, in un quadro in cui le nuove tecnologie faranno sempre più la differenza", conclude.