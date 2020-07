Documenti e pratiche online, anche il catasto diventa virtuale

(Latina, 22 luglio 2020) - Nell’immaginario collettivo, il catasto è un luogo buio e impolverato, dove sono raccolte tonnellate di scatoloni pieni di carte, documenti e scartoffie, impossibili da reperire o quasi. Non è detto che questa non sia la realtà, ma per fortuna negli ultimi la digitalizzazione ha interessato anche questo settore e reso più semplici le operazioni di consultazione delle visure e delle pratiche.

Predeion, un partner per pratiche e visure online

È la mission di Predeion.it, uno dei siti di riferimento in Italia per tutto ciò che significa pratiche e attestazioni online: in tempi rapidi e garantiti, direttamente dal portale o dall’app, il cliente può richiedere il documento che gli interessa, inserire i dati che necessari ed eseguire il pagamento, ricevendo dopo pochi minuti il relativo file in formato Pdf direttamente nella sua area riservata.

Come si può vedere sul sito, il catalogo di servizi offerti è molto esteso: Predeion è specializzata nella gestione di pratiche, attestazioni e documenti nel settore delle fonti energetiche rinnovabili e dell’efficienza energetica degli edifici, consentendo di recuperare informazioni e materiali su nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie o manutenzioni condomini. Inoltre, si occupa di altri servizi come stime immobiliari, pratiche catastali, frazionamenti, impianti fotovoltaici, consulenze tecniche per privati, enti o tribunali, e più in generale di varie prestazioni tecniche a servizio di privati cittadini, amministratori di condominio, imprese o enti pubblici.

A chi si rivolge questo servizio

La caratteristica distintiva di Predeion, che nel tempo è diventato un punto di forza della sua offerta commerciale, è infatti di non rivolgersi a una sola tipologia di utenza, ma di mettere a disposizione servizi trasversali che si adattano alle esigenze di un pubblico ampio, con alcune offerte specifiche per determinate tipologie professionali.

E quindi, ne possono beneficiare innanzitutto imprese e privati cittadini, ma anche enti privati, enti pubblici e associazioni di categoria; inoltre, per i professionisti che hanno necessità di far riferimento spesso a tali servizi, ad esempio, sono pensate soluzioni dedicate e personalizzate.

In particolare, chi lavora nel settore immobiliare – agenzia o agente – potrebbe essere interessato a rivendere i servizi catastali e di certificazione energetica, aprendo una “corsia preferenziale” vantaggiosa anche per i propri clienti. Simile opportunità è offerta anche agli installatori (di impianti termo-idraulici, di infissi), agli elettricisti o ai rivenditori di schermature solari, che possono aggiungere i servizi documentali per incrementare i propri guadagni.

I marchi distintivi: esperienza, competenza e affidabilità

A contraddistinguere in maniera positiva la proposta di Predeion sono la serietà e la professionalità, veri punti di forza di un’attività professionale che prosegue da oltre 20 anni e sfrutta la formazione la comprovata esperienza personale dei soci. A loro si affianca un affiatato team tecnico, composto da collaboratori interni ed esterni di fiducia, che collabora per garantire la completa soddisfazione del cliente e il miglioramento continuo dello standard qualitativo.

Questo sforzo a un costante progresso, in sinergia con la continua innovazione tecnologica e l’uso di software certificati e sempre aggiornati, permettono all’agenzia di fornire ai clienti servizi professionali conformi ai requisiti concordati e alle loro esigenze.

Le opportunità della Rete

E questa capacità di assecondare le richieste degli utenti, in costante evoluzione, ha portato alla creazione del sito, una vera e propria piattaforma completa dove poter trovare la soluzione ricercata, accedendo alle conservatorie telematiche di tutta Italia.

Oltre a questo, Predeion mette a disposizione un servizio di assistenza tecnica completa, che si completa con approfondite guide che aiutano gli utenti a trovare la soluzione adatta alla propria esigenza, così da avere un riferimento preciso e puntuale in ogni momento e occasione.

