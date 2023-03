E-Commerce, studio: "Tre italiani su 4 vi acquistano prodotti made in Italy"

Roma, 29 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Tre italiani su 4 acquistano prodotti made in Italy via e-commerce. Le categorie merceologiche del made in Italy più apprezzate online sono fashion (43,7%), food&beverage, (32,5%) e furniture (23,4%), ovvero le «3f» del made in Italy in cui è riconosciuta all?Italia una leadership a livello internazionale, rappresentando il 30% del valore aggiunto (74,8 miliardi di euro), il 37% dell?export (125,3 miliardi di euro) e il 40% dell?occupazione del sistema manifatturiero italiano (1,5 milioni di occupati). E' una delle evidenze emerse dalla survey realizzata da The European House Ambrosetti, in collaborazione con Amazon, dal titolo 'Inflazione e e-commerce: abitudini e percezioni degli italiani', presentata oggi presso la Sala Zuccari del Senato, a Palazzo Giustiniani, a Roma.

Amazon si posiziona al primo posto tra i principali brand - sia fisici che marketplace - con maggiori benefici percepiti dagli italiani su contributo al potere d?acquisto, economicità e varietà e ampiezza dell?offerta.

La maggiore diffusione dell?e-commerce porta con sé benefici per i consumatori anche grazie al miglioramento nell?offerta dei retailer fisici: 1 italiano su 4 ha osservato un miglioramento nell?offerta del commercio tradizionale negli ultimi anni, in termini di maggiore economicità (49,1%), di maggiore facilità di accesso ad informazioni su sconti e promozioni (42,5%) e migliore qualità del servizio di assistenza (40,3%). Un esempio di questo effetto è il Black Friday: ora consuetudine del canale sia online che offline o il Cyber Monday nato online e ora presente anche nel commercio tradizionale, che hanno portato a milioni di persone la possibilità di risparmiare sullo shopping di Natale in ogni categoria: dalla moda alla casa, dall'elettronica ai giocattoli, dalla bellezza ai dispositivi elettronici e molto altro ancora.

I benefici del commercio elettronico non si riferiscono solamente ai prezzi, ma anche alla maggior reperibilità e alla più ampia offerta online di molti prodotti: ben 2 italiani su 3 ritengono che il canale online garantisca migliore accessibilità e maggiore varietà nell?offerta, in particolare nei Comuni con meno di 10 mila abitanti.