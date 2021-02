Edilizia: Assolegno, al via conference track tour 2021

Roma, 10 feb. (Labitalia) - Assolegno, associazione nazionale di riferimento per il comparto del legno strutturale, in collaborazione con Federlegno arredo eventi e The Plan, ha dato il via al conference track tour 2021, un ciclo di web-conference e incontri dal vivo per approfondire i temi dell'economia circolare, della sostenibilità ambientale e del benessere abitativo degli edifici in legno. Dopo il primo appuntamento 'Ambiente & legno: bonus 110% e rigenerazione urbana attraverso il legno' che si è tenuto pochi giorni fa e ha visto la presenza di oltre 460 partecipanti tra professionisti e imprese, giovedì 18 febbraio alle ore 15 è la volta di 'Benessere abitativo e strutture in legno'.

Sono coinvolti in ogni 'timber talk' relatori di fama nazionale e internazionale che presenteranno focus tecnici ed esempi applicativi con l'obiettivo di aumentare la sensibilità e la conoscenza riguardo l'edilizia in legno, anche alla luce delle recenti direttive della Commissione europea sull'impiego di risorse rinnovabili nelle costruzioni, nonché al godimento dei bonus fiscali legati agli interventi di efficientamento energetico (ecobonus) e di miglioramento sismico (sismabonus). Gli incontri inoltre hanno l'obiettivo di sensibilizzare tutti gli attori della filiera nell'individuare soggetti specializzati nella realizzazione di opere di ingegneria in legno, rappresentati dal protocollo sale ( sistema affidabilità legno edilizia), un marchio di qualità per i costruttori in legno che rappresenta un valore aggiunto per tutti gli stakeholder della filiera delle costruzioni in legno. Ogni evento prevederà l'accreditamento di 3 crediti formativi professionali per architetti e ingegneri.

L'iniziativa è sostenuta da 'Premium partner' quali Conlegno - consorzio servizi legno sughero, Friulsider, Klh, Mak Building e Storaenso, Marlegno, Rubner, Rothoblaas - Solution for building technology, Soltech - Soluzioni tecniche per l'edilizia in legno, Sistem costruzioni e Wolf Haus. Vede, inoltre, la partecipazione di Made expo quale media partner e ha ottenuto il patrocinio di Antial (Associazione nazionale tecnologi, ingegneri e architetti del legno). Sempre nell'ottica di diffondere competenze tecniche all'interno del settore, i contenuti dei talk verranno resi disponibili a tutti sul sito Assolegno Risponde (assolegnorisponde.it) il portale promosso da Assolegno per supportare professionisti, Pubblica amministrazione e gli imprenditori della filiera legno nel corretto impiego del legno in ambito strutturale. Fino a maggio si prevede che il format sia virtuale, dalle ore 15 alle 18, mentre da settembre a dicembre le conferenze saranno in presenza.