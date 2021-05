Edilizia: sindacati, lavoratori costruzioni in piazza #26 maggio

Roma, 21 mag. (Labitalia) - Nei giorni scorsi Cgil Cisl e Uil hanno lanciato la campagna dal titolo 'Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro' e previsto una settimana di iniziative (24-28 maggio) dedicate al tema della salute e della sicurezza sul lavoro. "Una grande mobilitazione - commentano i segretari generali Feneal Filca Fillea Vito Panzarella, Franco Turri, Alessandro Genovesi - che ci vede coinvolti tutti su un dramma sociale che deve diventare priorità per il Paese. I cantieri restano uno dei luoghi più colpiti dagli infortuni e anche quest'anno abbiamo dovuto registrare un incremento altissimo delle morti già nei primi mesi (oltre il 70% nel bimestre gennaio-febbraio 2021 rispetto al 2020). I controlli sono pochi ma tantissime le irregolarità rilevate".

"Secondo l'ultimo Rapporto Inl - dicono - il 53% delle irregolarità avvengono proprio nei cantieri. Per questo il 26 maggio saremo in piazza per rilanciare le nostre proposte contro lavoro nero e irregolare e denunciare la mancanza di azioni. Noi chiediamo più controlli ma anche più prevenzione e formazione, il rafforzamento delle sanzioni, l'incremento dell'organico per la vigilanza, l'attuazione della Patente a punti e l'applicazione del contratto edile".

I lavoratori delle costruzioni di Cgil Cisl e Uil saranno in piazza con iniziative contemporanee ad Alessandria, Bergamo, Ancona, Napoli e Palermo dalle 10:30 alle 12:30. Mentre a Roma l'appuntamento è previsto a piazza Montecitorio dalle ore 16:00 alle ore 18:00.