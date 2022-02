Editoria, Moles: "Rilanciare settore agenzie di stampa, senza danneggiare nessuno"

Roma, 2 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "Abbiamo mutuato l'esperienza positiva della commissione tecnica per Inpgi istituendo una commissione alla presidenza del Consiglio dei ministri su un altro tassello fondamentale della filiera dell'editoria italiana che è quello delle agenzie di stampa. La commissione avrà il compito, ascoltando tutti gli stakeholder del settore, nessuno escluso, di eviscerare le idee in modo da verificare gli strumenti più utili per sostenere e anche rilanciare il settore delle agenzie di stampa, senza danneggiare nessuno". Lo ha detto Giuseppe Moles, sottosegretario di stato alla presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'Editoria, intervenendo al webinar 'L'Inpgi passa all'Inps. Come cambia la busta paga e il futuro previdenziale dei giornalisti', organizzato dal consiglio nazionale dell?ordine dei consulenti del lavoro e dall?istituto di previdenza dei giornalisti (Inpgi), con il patrocinio dell?Inps.