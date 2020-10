Effetto Covid sulla ricerca di lavoro: il career day di Bicocca approda online

Milano, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Con la pandemia, l’intero processo di recruiting si è spostato online, grazie alle opportunità offerte dal web e dalle nuove tecnologie. Per questo, anche la tradizionale settimana dedicata al lavoro dell’Università di Milano-Bicocca diventa completamente virtuale: dal 26 al 30 ottobre un ricco programma di iniziative e opportunità per studenti e neolaureati animerà la sesta edizione dei Bicocca Job Days. Si parte lunedì 26 ottobre con il 'Workshop dottorato e impresa'. La giornata sarà interamente dedicata ai dottorati industriali, percorsi innovativi che coniugano ricerca scientifica e esperienze in azienda: oltre 140 in 3 anni gli accordi tra l’Università e le imprese che hanno permesso di attivare dottorati di questo tipo.

La giornata di martedì 27 ottobre sarà dedicata a innovazione e imprenditorialità, con l’evento Piano Bi organizzato da iBicocca (www.ibicocca.it), il progetto dell’Ateneo dedicato allo sviluppo di competenze trasversali certificate e spendibili nel mondo del lavoro. Il focus di Piano Bi verterà sull’impatto dell’innovazione nelle professioni future. Nell’ambito del programma della giornata, previsto anche un workshop sul personal branding con un account executive di Linkedin, e per gli aspiranti imprenditori, la settima edizione di Bicocca Ideas, la competizione al termine della quale saranno premiate le migliori idee degli studenti Bicocca.

Dal 28 al 30 ottobre sarà la volta di Bicocca Career Fair, l’edizione completamente virtuale del tradizionale Career day. Ad inaugurare la 'fiera del lavoro' online sarà il convegno 'Work in progress: nuove sfide per nuove professioni'. A seguire e fino al 30 ottobre si alterneranno le presentazioni delle quasi 70 aziende coinvolte, mentre dal 2 al 13 novembre si svolgeranno i colloqui conoscitivi con i candidati.