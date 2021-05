(Adnkronos) -

Roma, 21 maggio 2021. Lo scorso 29 aprile è stata rilasciata alla Fondazione Enasarco la certificazione UNI EN ISO 9001:2015Nr. 0560.2021 valida per il seguente campo di applicazione:

"Gestione anagrafica degli iscritti e contabilizzazione dei contributi. Erogazione e gestione delle prestazioni ai fini pensionistici per agenti, rappresentanti di commercio e superstiti. Erogazione delle prestazioni assistenziali e del Fondo Indennità di Risoluzione Rapporto per agenti, rappresentanti di commercio e superstiti."

La Fondazione consolida in tal modo la propria Politica per la Qualità, attraverso un processo di miglioramento continuo da realizzare in tutte le fasi dei propri processi aziendali.

"Essere tra i pochi gli Enti di Previdenza privati ad aver ottenuto la certificazione di qualità del sistema di gestione è da considerarsi un ulteriore elemento di soddisfazione" ha commentato il Presidente Marzolla. "E' soprattutto un riconoscimento alla progettualità innovativa e allo sforzo per il cambiamento e per una nuova politica anche della qualità dei processi di lavoro che vede come protagonisti, in piena sinergia, il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Delegati, la Direzione Generale e tutto il Personale della Fondazione, a cui vanno i miei più sentiti ringraziamenti".



Enasarco ottiene la certificazione ISO 9001:2015