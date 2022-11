Energia, Cuc (maestri sci): "Arrivo neve allontana costi innevatori"

Roma, 14 nov. (Labitalia) - "La neve sta arrivando anche grazie all'inversione delle temperature che sono più consone alla stagionalità, anche se finora sono state un po' alte". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia, Giuseppe Cuc, presidente del Collegio nazionale maestri di sci italiani. "Le prenotazioni - afferma - sia nelle scuole di sci che nelle strutture alberghiere sono buone, soprattutto per quanto riguarda la clientela straniera".

"Certo - ammette - tutti sono un po' spaventati della situazione contingente che esiste, quindi il fatto che ci sia la crisi energetica che va a incidere sulle famiglie e anche sul funzionamento delle strutture stesse".

"Sono state fatte - spiega - diverse iniziative per cercare di offrire scontistiche per le famiglie, soprattutto per le realtà più piccole si cerca di organizzare delle promozioni così da venire incontro al mondo degli sciatori anche italiani".