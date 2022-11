Roma, 17 nov. (Adnkronos) - Il Gruppo Engineering acquisisce il 100% di Atlantic Technologies, azienda specializzata nella consulenza Crm, Erp e Analytics, con una forte esperienza nella pianificazione, progettazione e integrazione di sistemi informatici complessi principalmente per imprese private. Con l?acquisizione di Atlantic Technologies, leader internazionale nell?implementazione di Salesforce, Engineering rafforza le sue competenze nel guidare i processi di digitalizzazione delle aziende attraverso strategie che integrino una lunga e consolidata esperienza nella consulenza operativa con la capacità di identificare, selezionare e comporre le migliori tecnologie e soluzioni di mercato, curandone gestione ed evoluzione.

?La Trasformazione Digitale in atto sta rivoluzionando in modo profondo e irreversibile i modelli di business di ogni settore di mercato ? spiega Maximo Ibarra, ceo di Engineering ? L?obiettivo di Engineering è supportare le aziende a evolversi, diventando sempre più efficienti e agili. Atlantic Technologies rappresenta per il nostro Gruppo una opportunità strategica con cui puntiamo a consolidare la Tech Excellence per i nostri clienti, attraverso lo sviluppo di percorsi di digitalizzazione in grado di innovare il business e creare valore offrendo tecnologie all?avanguardia e soluzioni best-of-breed?.

?Sono felice che Atlantic Technologies entri a far parte di Engineering, Digital Champion italiano a vocazione internazionale che ci permetterà di valorizzare e rafforzare la nostra leadership nel campo dell?ERP e del CRM ? dice Marcelo Di Rosa, fondatore e Board Member di Atlantic Technologies. - Da tempo, col management, stavamo pensando al partner giusto per supportare la crescita e le ambizioni di Atlantic. Engineering è stata la scelta migliore perché ha caratteristiche che meglio si sposano con gli obiettivi di Atlantic. Io metterò a disposizione da Board Member la mia esperienza nel dare continuità al business dell?azienda e assisterla nella transizione all'interno di Engineering?.

Fabio Momola, Executive Vice President di Engineering, è stato nominato nuovo Amministratore Delegato di Atlantic Technologies. Atlantic rimarrà indipendente all?interno del Gruppo e potrà rafforzare le practice di Salesforce e Tableau, Oracle (incluso Erp Cloud) e Infor grazie al supporto del Gruppo Engineering forte di oltre 12.000 persone nel mondo che, con il supporto degli azionisti Bain Capital e NB Renaissance, e la guida di un nuovo management, ha l?obiettivo di diventare il più importante Digital Player italiano con prestigio internazionale. Fondata nel 1997, Atlantic Technologies è una società di consulenza It che vanta circa 200 professionisti specializzati e certificati, distribuiti tra le sedi di Milano, Londra e Denver. In oltre 25 anni di attività ha implementato più di 2000 progetti, utilizzando le migliori tecnologie Cloud in ambito Erp, Crm, Hcm Analytics.