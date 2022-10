Engineering, premio speciale Top Climber stem agli Universum award Italy 2022

Milano, 5 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Engineering, azienda leader nella digitalizzazione dei processi per aziende e Pubblica amministrazione, ha ricevuto il premio speciale Top Climber stem agli Universum award Italy 2022. Ogni anno gli studenti universitari italiani esprimono la loro preferenza rispetto alle aziende nelle quali vorrebbero intraprendere la propria carriera nel sondaggio più grande e comprensivo d'Italia, l?Universum talent survey.

La ricerca, condotta da Universum (società specializzata nell?employer branding), ha coinvolto 52 università e 42.200 studenti, di cui 15.600 provenienti da discipline stem (con un 35% rappresentato da donne).

In base alle risposte fornite dagli studenti, quest?anno Engineering ha ricevuto il premio speciale Top Climber stem per aver 'scalato' la classifica di ben 18 posizioni rispetto al 2021, posizionandosi così tra le migliori 50 aziende secondo gli studenti nella categoria Engineering/it/natural science.

A ritirare il premio per conto di Engineering è stata Silvia Bertot, responsabile area recruiting ed employer branding che ha dichiarato: "Nel 2022 Engineering ha ripensato il suo modello di engagement e messo in atto un importante piano di hiring che ha visto l?ingresso in azienda di oltre 1.000 nuove persone. Questo riconoscimento, quindi, ci rende particolarmente orgogliosi, perché certifica il nostro impegno nel diventare un digital tech champion italiano fortemente attrattivo soprattutto verso i giovani talenti stem. Un obiettivo che stiamo perseguendo anche grazie ai nostri academy programs: percorsi di formazione fortemente professionalizzanti progettati dalla nostra it & management academy per neolaureati e neodiplomati, finalizzati all?inserimento in azienda ed accompagnati da un programma di crescita e sviluppo nei successivi due anni".

Con 16 aule informatizzate all?avanguardia, un?aula magna che può ospitare oltre 140 persone, una biblioteca e un testing center, ogni anno l?It & management academy, anche grazie a un?intensa attività di corsi online, organizza 25mila giornate di formazione, che coinvolgono 10.000 partecipanti in più di 400 corsi tenuti da 240 docenti certificati.

Per il suo forte valore formativo, l?academy si pone quindi come uno degli asset strategici di Engineering, azienda fortemente human capital da sempre attenta alla formazione continua delle sue persone.