Engineering-Salov, digitalizzazione per la produzione di olio di qualità e attenzione all’ambiente

Roma, 16 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Engineering, leader nella digitalizzazione dei processi per aziende e Pa, ha accompagnato Salov, portavoce della qualità dell?olio di oliva nel mondo con i marchi Filippo Berio e Sagra, presente in circa 75 paesi, in un processo di profonda trasformazione digitale dei suoi sistemi produttivi, per adeguarli in modo rapido e flessibile a un mercato globale complesso e imprevedibile, alla crescente esigenza di qualità da parte del consumatore, alle normative sempre più stringenti in ambito alimentare e alla necessità di realizzare sistemi produttivi sostenibili.

In particolare, Engineering ha guidato la completa digitalizzazione dei sistemi di supply chain integrata di Salov, creando un ecosistema digitale che, utilizzando le opportunità di evoluzione offerte dalle nuove tecnologie (data analytics, digital twin), ha reso più efficiente e reattivo l?intero processo produttivo dell?olio (dalla lavorazione della materia prima alle forniture e alla gestione dei magazzini), garantendo nello stesso tempo la sostenibilità ambientale degli impianti attraverso un sistema di energy & environment monitoring per il monitoraggio dei consumi energetici.

?Oggi - ha affermato Guido Porro, executive vice president Enterprise di Engineering - il settore agro alimentare è tra i più attenti a cogliere le opportunità della trasformazione digitale per far evolvere i propri sistemi produttivi con una crescente attenzione alla qualità e alla sostenibilità . Come azienda leader nella digital transformation che ha l?ambizione di accompagnare la transizione digitale di tutto il mondo manufacturing, Engineering è orgogliosa di mettere le sue competenze tecnologiche e di processo al servizio di un?azienda dinamica e innovativa come Salov, accompagnandola in un profondo percorso di digitalizzazione della supply chain volto a far evolvere il business garantendo la protezione dell?ambiente e il miglior prodotto per il consumatore?.

?In Salov - ha detto Fabio Maccari, amministratore delegato di Salov - siamo consapevoli che la tecnologia sia un elemento funzionale al benessere delle persone che lavorano in azienda e aiuti a costruire un modello lavorativo efficiente che, rispondendo efficacemente alle esigenze dei propri clienti e consumatori, contribuisca a creare la sostenibilità del domani. La trasformazione digitale, che ha coinvolto praticamente tutti i reparti e flussi operativi, continuerà con coerenza anche nei prossimi anni?.

?Grazie all?expertise di Engineering - ha commentato Luca Greco, cio di Salov - è stato possibile pianificare insieme un percorso che fosse coerente, in cui l?informatizzazione e l?integrazione di tutte le componenti aziendali procedessero per gradi in modo tale che ogni fase rendesse possibile ed attivasse la successiva. Supply chain integrata, utilizzo della tecnologia, fattore umano, governo del progetto e del cambiamento 'IT Driven' hanno rappresentato per Salov i fattori abilitanti e di successo per la transizione alla Industry 4.0 e per la trasformazione digitale sostenibile nel suo complesso".

Per permettere a Salov di migliorare la propria efficienza produttiva, Engineering, partendo da un?attività di consulenza che ha riguardato l?analisi dell?impianto e delle esigenze di business, ha implementato una piattaforma che connette le linee produttive, il gestionale, la pianificazione e il sistema di manutenzione. Questo ha permesso di automatizzare la gestione degli ordini di produzione, il monitoraggio in real-time, i controlli qualità, la gestione anagrafiche e la tracciatura delle performance, con un miglioramento dell?esperienza utente e una maggiore rapidità nella condivisione dei dati, la cui disponibilità risulta sempre più centrale nell?ottimizzazione dei processi. Un miglior governo IT dei sistemi e dei processi, ottenuto attraverso l?uso del digital twin, non solo ha contribuito ad abbattere le azioni a zero valore aggiunto e il rischio di inefficienze, ma ha migliorato l?organizzazione lavorativa, mettendo al centro il fattore umano e cementando il rapporto tra i lavoratori più senior detentori dell?esperienza aziendale e i giovani talenti neoassunti, maggiormente orientati alle nuove tecnologie.