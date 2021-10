Enogastronomia: al via seminario 'Food, Wine & Co', al centro territori ed eccellenze

Roma, 1 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Al via il 15 e 16 ottobre la decima edizione del seminario 'Food, Wine & Co', l'evento che dal 2012 valorizza l'eccellenza delle realtà italiane nel settore agroalimentare ed enogastronomico. Organizzato dal Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media dell'Università di Roma 'Tor Vergata', il seminario dal titolo 'Food, Wine & Co. Food sustainability. Dal marketing al prodotto, ai territori e alle persone d'eccellenza' si terrà, quest'anno, in occasione di Welfair-Il benessere in fiera, un grande evento digitale organizzato da Fiera di Roma e dedicato ai temi del benessere e della salute. Il concept di Food, Wine & Co. è stato ideato nel 2012 da Simonetta Pattuglia, direttore del Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media, curatrice dell'evento, e Paola Cambria, direttore Comunicazione e giornalista enogastronomica. "Dalla comunicazione enogastronomica al marketing territoriale, dalla Food Innovation al Food Brand: nel corso di dieci anni, il nostro appuntamento ha coinvolto con successo il settore industriale, agricolo e di trasformazione alimentare a 360 gradi", commenta Simonetta Pattuglia, docente di Marketing e Comunicazione, curatrice di Food, Wine e Co. e direttore del Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media presso l'Università di Roma 'Tor Vergata'.

"Quest'anno, per il decennale dalla prima edizione, approfondiremo, in ottica marketing e comunicazione, gli aspetti legati a diverse tematiche, quali ad esempio: la tutela della biodiversità alimentare, attraverso il rispetto dell'ambiente e la valorizzazione dei prodotti tipici di un territorio che incentivano anche il turismo; il cibo come benessere, in rapporto a uno stile di vita sano e al suo impatto sulla vivibilità e sui nuovi modi di abitare le città; il ruolo strategico della nuova imprenditoria, con le storie di aziende giovani che fanno dei loro prodotti una virtù; il valore del turismo enogastronomico in Italia e il suo contributo positivo alla ripresa economica del Paese", spiega.

"A causa del perdurare della pandemia, i settori agroalimentare ed enogastronomico stanno trovando soluzioni nuove per adattarsi al 'new normal' - continua - e questo cambiamento non potrà prescindere dal modo in cui concepiamo il nostro rapporto con la terra, i suoi prodotti, i suoi processi e con i servizi che ne scaturiscono. In quest'ottica, il mondo digitale offre tanto in termini di innovazione e ottimizzazione dei processi, di competenze e di capacità di fare rete nei diversi comparti".

Il seminario è organizzato dal Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media dell'Università di Roma 'Tor Vergata' in collaborazione con Fiera Roma, Welfair 2021 e in partnership con Ega Worldwide, Acqua Filette, Birra del Borgo, Istituto Marchigiano di Tutela Vini, Alfio Neri, Alce Nero, Alet-Associazione Laureati Economia Tor Vergata, Casata Mergé, La Masseria la Cattiva, Mulinum ed Archi's Comunicazione.