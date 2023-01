Entain Italia conquista la certificazione “Top Employer 2023”

(Adnkronos) - L?azienda ha ottenuto per la prima volta il prestigioso riconoscimento che premia le performance in ambito risorse umane

Roma, 17 gennaio 2023 ? Top Employers Institute ha appena reso noti i risultati di quest?anno relativi alle migliori aziende in ambito HR in Italia, includendo per la prima volta Entain Italia tra le aziende selezionate e certificate.

Entain Italia si inserisce quindi all?interno delle eccellenze aziendali che si impegnano a migliorare l?ambiente di lavoro e a far evolvere il mondo del lavoro in generale, prestando concreta attenzione al benessere delle proprie persone.

Top Employers Institute dal 1991 certifica le migliori aziende al mondo in ambito HR, analizzando numerose best practices, raggruppate in 6 categorie:

?STEER: Business Strategy, People Strategy, Leadership

?SHAPE: Organization & Change, Digital HR, Work Environment

?ATTRACT: Employer Branding, Talent Acquisition, On Boarding

?DEVELOP: Performance, Career, Learning

?ENGAGE: Wellbeing, Engagement, Rewards & Recognition, Off Boarding

?UNITE: Purpose & Values, Ethics & Integrity, D&I, Sustainability

?Per la prima volta Entain Italia ha ottenuto la certificazione ?Top Employer?, siamo davvero orgogliosi di questo riconoscimento, che conferma il nostro costante impegno per un ambiente di lavoro inclusivo e stimolante, che mette al centro le persone - commenta Mariarosaria Carlesimo, HR Director di Entain Italia ? La dedizione del nostro Gruppo nella creazione di valore sociale si concretizza non solo all?esterno dei confini aziendali, ma anche al suo interno, per permettere sempre più ai nostri collaboratori di operare in un ambiente lavorativo di altissima qualità?.

Entain Italia

Entain Italia è parte del Gruppo Entain PLC quotato alla borsa di Londra (FTSE 100), leader nel settore dei giochi e delle scommesse nei principali mercati regolamentati dei cinque continenti. Entain conta circa 25.000 dipendenti in oltre 20 uffici operativi, gestisce 24 brand iconici nel mondo dei giochi, sia online che nelle migliaia di punti della propria rete fisica.