Epicode e Unicusano, da partnership nasce Master Programmazione e sviluppo web

Roma, 23 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Diventare sviluppatore web o programmatore informatico? Da oggi, si ha un?opportunità in più con il master universitario attivato dall?Università Niccolò Cusano insieme a Epicode, la prima Career acceleration platform in ambito tech d?Europa. E' il lavoro digitale più richiesto. Ogni anno si aprono più di 100mila posizioni per questa figura professionale, con in media circa 35mila posti vacanti non ricoperti.

Per rispondere alle esigenze del mondo del lavoro, l?Università Niccolò Cusano ha attivato il Master di I livello in Programmazione e sviluppo web. Il Master si rivolge a tutti coloro che intendono avviare o consolidare una carriera nel mondo del tech, sviluppando competenze pratiche e aggiornate per proporsi da subito sul mercato del lavoro come specialista della programmazione web.

Ad oggi, la figura del programmatore web è tra le più ricercate sul mercato, e il percorso si pone l?obiettivo di offrire una formazione a 360 gradi su tecnologie e linguaggi che garantiscano l?immediata spendibilità nel mondo del tech.

Grazie all?expertise verticale e alla forte connessione con il mondo del lavoro, Epicode rappresenta un partner affidabile e solido per il raggiungimento degli obiettivi formativi.

Inoltre i docenti del master sono dei brillanti professionisti: Stefano Salvucci (co-founder & cto di social academy); Eric Camellini, Federico De Ambrosis, Lorenzo De Ambrosis, Riccardo Gullin (ex teacher per strive school, oggi docente epicode), Dario Del Giudice.

Alla fine del percorso formativo sarà possibile spendersi sul mercato del lavoro come: full-stack developer, front-end developer, back-end developer, ux/ui specialist.